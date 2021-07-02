LEC Yaz Mevsimi 4. Hafta maçları bugün başlıyor!
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LEC Yaz Mevsimi 4. Hafta maçları bugün başlıyor!

LEC Yaz Mevsimi 4. Hafta maçları bugün başlıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

League of Legends European Championship'de Yaz Mevsimi'nin 4. haftası başlıyor. Türk oyuncu İrfan Berk "Armut" Tükek'in formasını giydiğini Mad Lions sahneye çıkıyor. LEC Yaz Mevsimi 4. Hafta maç takvimi!

League of Legends European Championship'de Yaz Mevsimi'nin 4. haftası heyecan dolu maçlara sahne olacak. 2 - 3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek karşılaşmalar devlerin kıyasıya mücadelesini bizlere sunacak.

Yaz Mevsimi'nin sürpriz ekibi Misfits Gaming haftaya tek başına lider olarak giriyor. Türk oyuncu İrfan Berk "Armut" Tükek'in forma giydiği, Güz Mevsimi şampiyonu Mad Lions, zirvenin sahibi Misfits Gaming ile mücadele edecek. Armut ve arkadaşları ertesi gün ise son finalist Rogue ile karşılaşacak. Rogue çıktığı 7 maçın beşini kazanarak ligde Fnatic'le beraber ikinci sırayı paylaşıyor. Mad Lions ise bu mevsim çıktığı 7 maçın dördünü kazanabildi.

LEC slotunun 26.5 milyon euroluk satışı ile gündem olan FC Schalke 04 Esports ise Fnatic karşısında önemli bir sınav verecek. İki takımın kadrosunda da Türk asıllı oyuncular bulunuyor.

LEC YAZ MEVSİMİ 4. HAFTA KARŞILAŞMALARI

2 TEMMUZ - CUMA

  • Team Vitality - Astralis
  • SK Gaming - Rogue
  • Misfits Gaming - MAD Lions
  • FC Schalke 04 Esports - Fnatic
  • G2 Esports - Excel Esports

3 TEMMUZ - CUMARTESİ

  • Team Vitality - Excel Esports
  • FC Schalke 04 Esports - Astralis
  • SK Gaming - Fnatic
  • Misfits Gaming - G2 Esports
  • Rogue - MAD Lions
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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