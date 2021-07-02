LEC Yaz Mevsimi 4. Hafta maçları bugün başlıyor!

League of Legends European Championship'de Yaz Mevsimi'nin 4. haftası başlıyor. Türk oyuncu İrfan Berk "Armut" Tükek'in formasını giydiğini Mad Lions sahneye çıkıyor. LEC Yaz Mevsimi 4. Hafta maç takvimi!

League of Legends European Championship'de Yaz Mevsimi'nin 4. haftası heyecan dolu maçlara sahne olacak. 2 - 3 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek karşılaşmalar devlerin kıyasıya mücadelesini bizlere sunacak.

Yaz Mevsimi'nin sürpriz ekibi Misfits Gaming haftaya tek başına lider olarak giriyor. Türk oyuncu İrfan Berk "Armut" Tükek'in forma giydiği, Güz Mevsimi şampiyonu Mad Lions, zirvenin sahibi Misfits Gaming ile mücadele edecek. Armut ve arkadaşları ertesi gün ise son finalist Rogue ile karşılaşacak. Rogue çıktığı 7 maçın beşini kazanarak ligde Fnatic'le beraber ikinci sırayı paylaşıyor. Mad Lions ise bu mevsim çıktığı 7 maçın dördünü kazanabildi.

LEC slotunun 26.5 milyon euroluk satışı ile gündem olan FC Schalke 04 Esports ise Fnatic karşısında önemli bir sınav verecek. İki takımın kadrosunda da Türk asıllı oyuncular bulunuyor.

LEC YAZ MEVSİMİ 4. HAFTA KARŞILAŞMALARI

2 TEMMUZ - CUMA

Team Vitality - Astralis

SK Gaming - Rogue

Misfits Gaming - MAD Lions

FC Schalke 04 Esports - Fnatic

G2 Esports - Excel Esports

3 TEMMUZ - CUMARTESİ