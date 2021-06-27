LEC Yaz Mevsimi 3. hafta mücadeleleri G2 vs Fnatic derbisiyle tamamlandı
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LEC Yaz Mevsimi 3. hafta mücadeleleri G2 vs Fnatic derbisiyle tamamlandı

LEC Yaz Mevsimi 3. hafta mücadeleleri G2 vs Fnatic derbisiyle tamamlandı
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Ezeli rakibi G2'yu mağlup etmeyi başaran Fnatic haftayı 2-0 kapattı.

Avrupa'nın en büyük espor rekabetlerinden biri olan G2 vs Fnatic mücadelesiyle noktaladığımız LEC Yaz Mevsimi 3. hafta macerası bazı takımlar için olumlu sinyaller gösterirken, özellikle temsilcilerimiz Broken Blade ve Armut'un takımları için iyi geçmedi. Geçtiğimiz mevsimin şampiyonu Mad Lions'ın tahtını koruması çok daha zor olacak. Schalke ise mevsim finallerine kalmak istiyorsa vakit kaybetmeden toparlanması gerekiyor.

G2 vs Fnatic

League of Legends rekabetçi arenanın en büyük derbilerinden biri olan G2 vs Fnatic her zamanki gibi yine yoğun ilgi gördü. Her iki takım da geç oyunda çok güçlü olmayan, erken ve orta oyunda güç patlaması yaşayan kompozisyonlar tercih etti. Fnatic'in zayıf tarafı henüz bu mevsim orman rolüne geçen Bwipo gibi gözüktü. En önemli eksik Xin Zhao'nun yanında onun potansiyelini ortaya çıkarabilecek Karma, Lulu gibi seçimlerin olmamasıydı.

Oyunun başından itibaren kontrolü elinde tutan G2 tarafı 16. dakikada yaptığı kötü savaşla altın üstünlüğünü rakibine kaptırdı. Daha sonrasında Fnatic, G2'nun her hamlesine karşılık vermeyi başardı. Orta oyuna önde girmeyi başaran Fnatic özellikle Renekton ve Xin Zhao etrafında döndürdüğü çete savaşlarıyla avantajını büyüttü ve baron güçlendirmesini alarak hızlıca oyunu kapatmayı başardı.

'de ilk beş maçında galibiyet alamayan SK Gaming bugün Excel karşısında nihayet büyüyü bozdu. Öte yandan lige muhteşem giriş yapan Misfits Gaming iyi gidişatını sürdürüyor. Schalke'yi de mağlup etmeyi başaran LEC'nin sürpriz takımı liderlik koltuğuna oturmuş durumda. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İşte 3. hafta 2.gün sonuçları:

SK Gaming  1 — 0  Excel

Misfits Gaming  1 — 0  Schalke 04

Astralis  0 — 1  Rogue

Vitality  1 — 0  Mad Lions

G2  0 — 1  Fnatic

Team Vitality'nin Mad Lions karşısında aldığı galibiyet playoff mücadelesi için önemli olacak. Yalnızca iki galibiyeti bulunan Astralis ve Schalke 04 için hata yapma lüksü giderek azalıyor. Üçüncü haftanın tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

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