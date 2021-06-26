LEC Yaz Mevsimi 3. hafta 1. gün karşılaşmaları tamamlandı
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LEC Yaz Mevsimi 3. hafta 1. gün karşılaşmaları tamamlandı

LEC Yaz Mevsimi 3. hafta 1. gün karşılaşmaları tamamlandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Vitality G2'yu ezdi geçti. SK Gaming ise galibiyet alamayan tek takım ünvanını koruyor.

Avrupa ligi 'de üçüncü haftaya zevkli mücadeleler ile başladık. İlk iki haftayı 4G1M ile ligin zirvesinde bitiren Misfits Gaming yeni haftaya Excel galibiyeti ile başladı. Temsilcimiz Armut'un ekibi Mad Lions ise yaz mevsiminin en kötü takımı SK Gaming'e karşı zorlanmadan kazandı. Bahar mevsimi finalisti Rogue geçen haftaki G2 mağlubiyetinin ardından üçüncü hafta ilk gününde Broken Blade'li Schalke 04'e karşı hata yapmadı. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İşte günün sonuçları:

Misfits Gaming  1 — 0  Excel

SK Gaming  0 — 1  Mad Lions

Rogue  1 — 0  Schalke 04

Astralis  0 — 1  Fnatic

Vitality  1 — 0   G2

LEC'de üçüncü hafta yarın oynanacak beş karşılaşma ile sona erecek. Henüz galibiyet yüzü görmeyen tek takım olan SK Gaming'in Excel karşısında büyüyü bozma şansı olacak. İkinci günün kapanış mücadelesi iki ezeli rakip G2 ile FNC arasında oynanacak. Haftanın kalan takvimi şu şekilde:

18: 00  SK Gaming vs Excel

19: 00  Schalke 04 vs Misfits Gaming

20: 00  Rogue vs Astralis

21: 00  Team Vitality vs Mad Lions

22: 00  G2 vs Fnatic

Kaynak: Playerbros

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