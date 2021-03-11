LEC'de son hafta yaklaşırken her takımın playofflara katılmak için nelere ihtiyacı var?

Her şey buna bağlı.

Takımınız LEC 2021 Spring Split playoff'larına nasıl katılabilir?

Play-off'lara giden yol, ligdeki 10 takımın da normal sezonun son maçında mücadele etmesiyle 14 Mart Pazar günü sona eriyor.

Ligin en iyi altı takımı Mart ve Nisan aylarında playofflara katılmaya hak kazanacak. İlk dört, kazananlar grubunda oynayacak, beşinci ve altıncı sıradaki takımlar ise kaybedenler grubunda mücadele edecek.

Birinci takım ilk turda üçüncü ve dördüncü sıralar arasında seçim yapacak ve kazananlar grubundan daha düşük sıraya sahip olan kaybeden, ikinci turda kaybedenler grubunda oynayacaktır. Kazananlar arasında en yüksek sırayı alan kaybeden, üçüncü turda kaybedenler grubuna girecektir.

Playoffların galibi, aslanın 200.000 € 'luk (yaklaşık 237.000 $) payını eve götürecek ve İzlanda'nın Reykjavík kentinde Avrupa'yı temsil edecekleri 2021 Sezon Ortası Daveti'ne katılmaya hak kazanacak.

İşte LEC'deki her takımın 2021 Bahar Dönemi playofflarına katılabilmesi için ihtiyacı olan şey.

Astralis

Astralis bu bahar playoffları kaçırdı. Vitality, SK Gaming ve MAD Lions'a karşı sonraki üç maçını kazansalar bile, Schalke 04 ve Misfits'e karşı bir eşitlik bozma mümkün olmayacak.

Kaynak: Playerbros