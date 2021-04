LEC'de MAD Lions ile G2 Arasındaki Yarı Final Serisi Başlıyor! Güncelleniyor

Temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde yarı finalde G2 ile karşı karşıya! MAD Lions ekibi seride 2-0 önde!

LEC'de temsilcilerimizin bizlerde oluşturduğu heyecan rüzgarı tüm hızıyla devam ediyor. LEC 2021 Bahar Mevsimi playoff aşamasında geçtiğimiz gün BrokenBlade ile Gilius'lu Schalke04 Esports ekibi Nisqy'li Fnatic'i 3-0 ile kolay bir şekilde geçmeyi başarmıştı. Bugün ise üst koridor oyuncusu olan temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions, LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde yarı finalde TSİ 18.00'de G2 ile karşılaştı.

Çoğu kişinin gözünde G2 açık bir şekilde favori olan takımdı.

G2 Esports

G2 ekibi MAD Lions ile olan bu seri öncesinde LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde normal sezonu 14G-4Y ile 1. sırada sonlandırmıştı. G2 playoff aşamasında Schalke04 Esports'u oldukça zorlandıkları bir seride 3-2 ile geçmeyi başarmış ve kazananlar braketinde devam etme hakkı kazanmıştı.

MAD Lions

Sezonun ilk ve ikinci yarısını 5G-4Y ile bitiren temsilcimiz Armut'un ekibi MAD Lions normal sezonu 10G-8Y ile 3. sırada sonlandırmıştı. MAD ise playoff aşamasında Rogue'u 3-1'lik bir skorla devirmişti ve kazananlar braketinde devam etmişti.

LEC 2021 Bahar Mevsimi Yarı Final Eşleşmeleri

3 Nisan TSİ 18.00| MAD Lions vs. G2 Esports

10 Nisan TSİ 18.00| MAD vs. G2 müsabakasının kaybedeni vs. Schalke04 Esports vs. Rogue müsabakasının kazananı

LEC'deki temsilcilerimizin karşılaşmalarını canlı anlatım ile , veya takip edebilirsiniz.

MAD Lions vs. G2 Esports

İlk müsabakada G2 Esports maçın büyük bir bölümünü neredeyse kusursuza yakın oynadı ancak MAD Lions, G2'nun yaptığı ufak hataları oldukça iyi bir şekilde değerlendirerek seride 1-0 öne geçmeyi başardı. İkinci karşılaşmada ise G2 ekibi henüz daha şampiyon seçme aşamasından kendilerinden hiç beklenmeyen bir kötü bir seçim aşaması geçirdi. Bu şampiyon seçim ekranının ardından oldukça kaotik bir ikinci karşılaşma ve oynandı ve ikinci karşılaşmayı da MAD Lions kazanmayı başardı. Böylelikle temsilcimiz Armut'un ekibi 2-0 öne geçti ve MAD Lions ekibi tarihinde hiç çıkmadığı final aşamasına çıkmaya 1 galibiyet uzakta.

Kaynak: Playerbros