LEC'de ikinci hafta maçları tamamlandı: Misfits Gaming ve G2 zirveyi paylaşıyor!

Temsilcilerimiz Armut ve Broken Blade'in karşı karşıya geldiği maçta gülen taraf Mad Lions oldu

LEC 2021 Yaz Mevsimi mücadeleleri bugün oynanan beş karşılaşma ile tamamlandı. Temsilcilerimiz Armut ve Broken Blade'in karşı karşıya geldiği maçta Mad Lions Schalke 04'ü mağlup ederek üçüncü galibiyetini aldı. Dün Rogue karşısında sinir bozucu şekilde yenilen Misfits Gaming bugün Astralis'e şans tanımadı ve zirve için iddiaasını sürdürdü.

Öte yandan SK Gaming'in kötü gidişatı devam ediyor. Beşinci maçta da galibiyete uzanamayan Blue'nun ekibi, ligde galibiyet alamayan tek takım olma ünvanını koruyor. Haftanın maçında Rogue'u mağlup etmeyi başaran G2, 4G1M durumuna gelerek Misfits Gaming ile zirveyi paylaştı. Bugün oynanan maçların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. İşte LEC Yaz Mevsimi ikinci hafta sonuçları:

Team Vitality 1 — 0 SK Gaming

Astralis 0 — 1 Misfits Gaming

Mad Lions 1 — 0 Schalke 04

Fnatic 1 — 0 Excel

Rogue 0 — 1 G2 Esports

Üçüncü haftaya gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros