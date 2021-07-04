LEC'de dördüncü hafta sonunda Misfits Gaming ve Rogue liderliği paylaşıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LEC'de dördüncü hafta sonunda Misfits Gaming ve Rogue liderliği paylaşıyor

LEC'de dördüncü hafta sonunda Misfits Gaming ve Rogue liderliği paylaşıyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Onları altı galibiyet ile Fnatic takip ediyor

Avrupa ligi LEC'de dördüncü hafta maçları geçtiğimiz mevsimin finali Rogue vs Mad Lions mücadelesi ile tamamlandı. Bu sefer intikamını almayı başaran Rogue tarafı galibiyet sayısını 7'ye çıkararak nefesini lider Misfits Gaming'in ensesinde hissettirdi. Misfits ekibinde peri masalı henüz bitmiş değil. Dördüncü haftanın ilk gününde Mad Lions karşısında bu mevsim ilk yenilgilerini alsalar da dün akşam oynanan G2 maçında rakiplerini perişan ettiler.

LEC 2021 Yaz Mevsimi 4. hafta sonuçları:

Cuma

Team Vitality  0 — 1  Astralis

Rogue  1 — 0  SK Gaming

Misfits Gaming  0 — 1  Mad Lions

Fnatic  0 — 1  Schalke 04

Excel  1 — 0  G2

Cumartesi

Team Vitality  0 — 1  Excel

Astralis  1 — 0  Schalke 04

SK Gaming  0 — 1  Fnatic

Misfits Gaming  1 — 0  G2

Mad Lions  0 — 1  Rogue

Lige çok kötü bir giriş yapan Excel bu hafta aldığı iki galibiyet ile ligin dibinden kurtulmayı başardı. için ise umutlar tamamen tükendi. Dokuz maçta bir galibiyet alan Blue'nun ekibi mevsim finallerine kalmak istiyorsa bundan sonra hata yapmamak zorunda. Dördüncü hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Beşinci haftaya gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu
Magazin Tarkan Şevval Şahin Kartal Tibet Ayşegül Çınar
Spor Diego Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LEC'de dördüncü hafta sonunda Misfits Gaming ve Rogue liderliği paylaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 12:13:26. #1.14#

title