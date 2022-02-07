LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. Hafta Sonuçları!
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Rogue zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.
LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Zirvenin sahibi Rogue, bu hafta da yenilmezliğini korudu.
Daha fazla oku: LEC 2022 Bahar Mevsimi 3. Hafta Sonuçları!
1. Gün- 4/2/2022
1. Maç- SK Gaming vs Astralis (30: 47)
Haftanın açılış maçının kazananı SK Gaming oldu.
2. Maç- Rogue vs Excel (22: 41) Rogue, Excel'e karşı girdiği mücadeleden galip ayrıldı. 3. Maç- Team Vitality vs Misfits (28: 28) Maçın kazananı Team Vitality oldu. 4. Maç- Team BDS vs G2 Esports (33: 02) G2 Esports büyük bir farkla Team BDS'e karşı galip gelmeyi başardı. 5. Maç- MAD Lions vs Fnatic (32: 33) Geçtiğimiz hafta iki maç kaybeden Fnatic, ilk galibiyetini bu maçta almayı başardı. 2. Gün- 5/2/2022 1. Maç- SK Gaming vs Misfits (30: 01) Misfits bu maçı kazanarak haftayı 1-1 kapatmayı başardı. 2. Maç- Team BDS vs MAD Lions (45: 16) Maçın galibi MAD Lions oldu ve haftayı 1-1 kapattı. 3. Maç- Team Vitality vs Astralis (35: 59) Skorda geri olan Vitality, maçı kazanan taraf oldu ve haftayı 2-0 kapatmayı başardı. 4. Maç- Fnatic vs Excel (28: 49) Fnatic bu maçtan bozgun alarak haftayı 1-1 kapattı. 5. Maç- Rogue vs G2 Esports (24: 48) Rogue bu maçtan da zafer alarak haftayı 9-0 kapattı! 4. Haftanın Puan Tablosu
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSK1794661,0 KZaferAST9171953,0 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçRGE1453947,5 KZaferXL5171836,5 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçVIT1893857,0 KZaferMSF9181348,7 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçBDS4211051,5 KBozgunG22144464,5 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMAD8151654,2 KBozgunFNC1583362,1 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSK11232550,4 KBozgunMSF23116264,4 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçBDS19244478,8 KBozgunMAD24196686,1 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuç16243568,5 KZafer25164667,2 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçFNC9181651,9 KBozgunXL1894858,5 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçRGE1844550,6 K Zafer4181538,6 KBozgun
SıralamaTakımPuan1Rogue9-02Fnatic6-33G2 Esports6-34MAD Lions5-45Misfits Gaming5-46Team Vitality5-47Excel4-58Team BDS3-69SK Gaming2-710Astralis0-9
Gamegar,, Haber
2. Maç- Rogue vs Excel (22: 41)
Rogue, Excel'e karşı girdiği mücadeleden galip ayrıldı.
3. Maç- Team Vitality vs Misfits (28: 28)
Maçın kazananı Team Vitality oldu.
4. Maç- Team BDS vs G2 Esports (33: 02)
G2 Esports büyük bir farkla Team BDS'e karşı galip gelmeyi başardı.
5. Maç- MAD Lions vs Fnatic (32: 33)
Geçtiğimiz hafta iki maç kaybeden Fnatic, ilk galibiyetini bu maçta almayı başardı.
2. Gün- 5/2/2022
1. Maç- SK Gaming vs Misfits (30: 01)
Misfits bu maçı kazanarak haftayı 1-1 kapatmayı başardı.
2. Maç- Team BDS vs MAD Lions (45: 16)
Maçın galibi MAD Lions oldu ve haftayı 1-1 kapattı.
3. Maç- Team Vitality vs Astralis (35: 59)
Skorda geri olan Vitality, maçı kazanan taraf oldu ve haftayı 2-0 kapatmayı başardı.
4. Maç- Fnatic vs Excel (28: 49)
Fnatic bu maçtan bozgun alarak haftayı 1-1 kapattı.
5. Maç- Rogue vs G2 Esports (24: 48)
Rogue bu maçtan da zafer alarak haftayı 9-0 kapattı!
4. Haftanın Puan Tablosu