LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. Hafta Sonuçları! - Haberler
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LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. Hafta Sonuçları!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. Hafta Sonuçları!

Rogue zirvedeki yerini korumaya devam ediyor.

LEC 2022 Bahar Mevsimi 4. Hafta karşılaşmaları tamamlandı. Zirvenin sahibi Rogue, bu hafta da yenilmezliğini korudu.

Daha fazla oku: LEC 2022 Bahar Mevsimi 3. Hafta Sonuçları!

1. Gün- 4/2/2022

1. Maç- SK Gaming vs Astralis (30: 47)

Haftanın açılış maçının kazananı SK Gaming oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSK1794661,0 KZaferAST9171953,0 KBozgun

2. Maç- Rogue vs Excel (22: 41)

Rogue, Excel'e karşı girdiği mücadeleden galip ayrıldı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçRGE1453947,5 KZaferXL5171836,5 KBozgun

3. Maç- Team Vitality vs Misfits (28: 28)

Maçın kazananı Team Vitality oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçVIT1893857,0 KZaferMSF9181348,7 KBozgun

4. Maç- Team BDS vs G2 Esports (33: 02)

G2 Esports büyük bir farkla Team BDS'e karşı galip gelmeyi başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçBDS4211051,5 KBozgunG22144464,5 KZafer

5. Maç- MAD Lions vs Fnatic (32: 33)

Geçtiğimiz hafta iki maç kaybeden Fnatic, ilk galibiyetini bu maçta almayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMAD8151654,2 KBozgunFNC1583362,1 KZafer

2. Gün- 5/2/2022

1. Maç- SK Gaming vs Misfits (30: 01)

Misfits bu maçı kazanarak haftayı 1-1 kapatmayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSK11232550,4 KBozgunMSF23116264,4 KZafer

2. Maç- Team BDS vs MAD Lions (45: 16)

Maçın galibi MAD Lions oldu ve haftayı 1-1 kapattı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçBDS19244478,8 KBozgunMAD24196686,1 KZafer

3. Maç- Team Vitality vs Astralis (35: 59)

Skorda geri olan Vitality, maçı kazanan taraf oldu ve haftayı 2-0 kapatmayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuç16243568,5 KZafer25164667,2 KBozgun

4. Maç- Fnatic vs Excel (28: 49)

Fnatic bu maçtan bozgun alarak haftayı 1-1 kapattı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçFNC9181651,9 KBozgunXL1894858,5 KZafer

5. Maç- Rogue vs G2 Esports (24: 48)

Rogue bu maçtan da zafer alarak haftayı 9-0 kapattı!

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçRGE1844550,6 K Zafer4181538,6 KBozgun

4. Haftanın Puan Tablosu

SıralamaTakımPuan1Rogue9-02Fnatic6-33G2 Esports6-34MAD Lions5-45Misfits Gaming5-46Team Vitality5-47Excel4-58Team BDS3-69SK Gaming2-710Astralis0-9

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