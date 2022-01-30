LEC 2022 Bahar Mevsimi 3. Hafta Sonuçları!

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMSF2153756,9 KZaferMAD521845,4 KBozgun

4. Maç- Team Vitality vs Rogue (35: 54)

Rogue bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapattı. Toplam skoru ise 7-0!