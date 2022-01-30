LEC 2022 Bahar Mevsimi 3. Hafta Sonuçları!
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LEC 2022 Bahar Mevsimi 3. hafta maçları tamamlandı.
LEC 2022 Bahar mevsiminin 3. hafta maçları tamamlandı.
Daha fazla oku: LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!
1. Gün Karşılaşmaları- 28/01/2022
1. Maç- Team BDS vs Astralis (31: 33)
3. haftanın açılış maçının kazananı Team BDS oldu.
2. Maç- MAD Lions vs Excel (39: 38) MAD Lions 4'üncü zaferini elde etti. 3. Maç- Team Vitality vs SK Gaming (27: 31) 2'inci haftayı 2-0 kapatan Vitality, 3'üncü haftanın ilk galibiyetini elde etmeyi başardı. 4. Maç- Rogue vs Fnatic (29: 05) Rogue, Fnatic'in yenilmezlik serisini bozmayı başardı. 5. Maç- Misfits vs G2 Esports (35: 27) Maçın kazananı G2 Esports oldu. 2. Gün Karşılaşmaları- 29/01/2022 1. Maç- Team BDS vs SK Gaming (29: 09) BDS bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı. 2. Maç- Excel vs Astralis (35: 33) Excel haftanın ilk zaferini elde etmeyi başardı. 3. Maç- Misfits vs MAD Lions (28: 06) MAD Lions üçüncü haftanın son gününü bozgun alarak kapattı. 4. Maç- Team Vitality vs Rogue (35: 54) Rogue bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapattı. Toplam skoru ise 7-0! 5. Maç- G2 Esports vs Fnatic (37: 34) Haftanın maçı G2 Esports ile Fnatic arasında gerçekleşti. Maçı kazanan G2, haftayı 2-0 kapatırken, Fnatic haftayı 0-2 kapattı. 3. Haftanın Puan Tablosu
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçBDS1772961,1 KZaferAST7171547,8 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMAD1683672,3 KZaferXL862265,0 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçVIT17103857,5 KZaferSK10172248,3 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçRGE2044457,5 KZaferFNC420647,4 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMSF16273869,0 KBozgunG227166870,6 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçBDS821655,2 KZaferSK28545,2 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçXL1152365,4 KZaferAST5111056,8 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMSF2153756,9 KZaferMAD521845,4 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçVIT812962,3 KBozgunRGE1282769,7 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçG21343667,9 KZaferFNC4131062,0 KBozgun
SıralamaTakımSkor1Rogue7-02Fnatic5-23G2 Esports5-24MAD Lions4-35Misfits4-36Excel3-47Team BDS3-48Team Vitality3-49SK Gaming1-610Astralis0-7
Gamegar,, Haber
2. Maç- MAD Lions vs Excel (39: 38)
MAD Lions 4'üncü zaferini elde etti.
3. Maç- Team Vitality vs SK Gaming (27: 31)
2'inci haftayı 2-0 kapatan Vitality, 3'üncü haftanın ilk galibiyetini elde etmeyi başardı.
4. Maç- Rogue vs Fnatic (29: 05)
Rogue, Fnatic'in yenilmezlik serisini bozmayı başardı.
5. Maç- Misfits vs G2 Esports (35: 27)
Maçın kazananı G2 Esports oldu.
2. Gün Karşılaşmaları- 29/01/2022
1. Maç- Team BDS vs SK Gaming (29: 09)
BDS bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı.
2. Maç- Excel vs Astralis (35: 33)
Excel haftanın ilk zaferini elde etmeyi başardı.
3. Maç- Misfits vs MAD Lions (28: 06)
MAD Lions üçüncü haftanın son gününü bozgun alarak kapattı.
4. Maç- Team Vitality vs Rogue (35: 54)
Rogue bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapattı. Toplam skoru ise 7-0!
5. Maç- G2 Esports vs Fnatic (37: 34)
Haftanın maçı G2 Esports ile Fnatic arasında gerçekleşti. Maçı kazanan G2, haftayı 2-0 kapatırken, Fnatic haftayı 0-2 kapattı.
3. Haftanın Puan Tablosu