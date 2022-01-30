LEC 2022 Bahar Mevsimi 3. Hafta Sonuçları! - Haberler
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LEC 2022 Bahar Mevsimi 3. Hafta Sonuçları!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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LEC 2022 Bahar Mevsimi 3. Hafta Sonuçları!

LEC 2022 Bahar Mevsimi 3. hafta maçları tamamlandı.

LEC 2022 Bahar mevsiminin 3. hafta maçları tamamlandı.

Daha fazla oku: LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!

1. Gün Karşılaşmaları- 28/01/2022

1. Maç- Team BDS vs Astralis (31: 33)

3. haftanın açılış maçının kazananı Team BDS oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçBDS1772961,1 KZaferAST7171547,8 KBozgun

2. Maç- MAD Lions vs Excel (39: 38)

MAD Lions 4'üncü zaferini elde etti.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMAD1683672,3 KZaferXL862265,0 KBozgun

3. Maç- Team Vitality vs SK Gaming (27: 31)

2'inci haftayı 2-0 kapatan Vitality, 3'üncü haftanın ilk galibiyetini elde etmeyi başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçVIT17103857,5 KZaferSK10172248,3 KBozgun

4. Maç- Rogue vs Fnatic (29: 05)

Rogue, Fnatic'in yenilmezlik serisini bozmayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçRGE2044457,5 KZaferFNC420647,4 KBozgun

5. Maç- Misfits vs G2 Esports (35: 27)

Maçın kazananı G2 Esports oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMSF16273869,0 KBozgunG227166870,6 KZafer

2. Gün Karşılaşmaları- 29/01/2022

1. Maç- Team BDS vs SK Gaming (29: 09)

BDS bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçBDS821655,2 KZaferSK28545,2 KBozgun

2. Maç- Excel vs Astralis (35: 33)

Excel haftanın ilk zaferini elde etmeyi başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçXL1152365,4 KZaferAST5111056,8 KBozgun

3. Maç- Misfits vs MAD Lions (28: 06)

MAD Lions üçüncü haftanın son gününü bozgun alarak kapattı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMSF2153756,9 KZaferMAD521845,4 KBozgun

4. Maç- Team Vitality vs Rogue (35: 54)

Rogue bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapattı. Toplam skoru ise 7-0!

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçVIT812962,3 KBozgunRGE1282769,7 KZafer

5. Maç- G2 Esports vs Fnatic (37: 34)

Haftanın maçı G2 Esports ile Fnatic arasında gerçekleşti. Maçı kazanan G2, haftayı 2-0 kapatırken, Fnatic haftayı 0-2 kapattı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçG21343667,9 KZaferFNC4131062,0 KBozgun

3. Haftanın Puan Tablosu

SıralamaTakımSkor1Rogue7-02Fnatic5-23G2 Esports5-24MAD Lions4-35Misfits4-36Excel3-47Team BDS3-48Team Vitality3-49SK Gaming1-610Astralis0-7

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