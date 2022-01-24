LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. Hafta Sonuçları! - Haberler
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LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!

LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!
EsporGazetesi.com - Haberler | Gamegar

LEC Bahar Mevsimi 2. hafta maçları tamamlandı.

LEC Bahar Mevsimi 2. hafta maçları tamamlandı.

Daha fazla oku: Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

1. Gün

1. Maç- Misfits vs Excel (31: 37)

Misfits üçüncü galibiyetini Excel üzerinden almayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMSF1262761,5 KZaferXL6121452,8 KBozgun

2. Maç- Fnatic vs Astralis (41: 34)

Fnatic yenilmezlik serisini korumaya devam ediyor.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçFNC1764268,8 KZaferAST6171479,7 KBozgun

3. Maç- SK Gaming vs G2 Esports (32: 04)

G2 Esports üçüncü galibiyetini almayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSK5161250,2 KBozgunG21554261,5 KZafer

4. Maç- Team Vitality vs Team BDS (27: 41)

Team Vitality ilk galibiyetini bu maçta aldı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçVIT1764259,6 KZaferBDS6171443,9 KBozgun

5. Maç- Rogue vs MAD Lions (33: 04)

Bu maçın galibi Rogue oldu. Rogue ligdeki dördüncü maçını da kazanarak yenilmezlik serisine devam ediyor.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçRGE26106466,4 KZaferMAD10262753,2 KBozgun

2. Gün

1. Maç- SK Gaming vs Excel (37: 24)

Excel haftanın ilk galibiyetini bu maçta aldı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSK11182661,6 KBozgunXL18114666,7 KZafer

2. Maç- MAD Lions vs Astralis (32: 01)

MAD Lions haftanın ilk galibiyetini Astralis'e karşı almayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMAD18144259,6 KZaferAST14183956,1 KBozgun

3. Maç- Team BDS vs Rogue (28: 15)

Rogue bu maçtan da galip gelerek haftayı yenilmez olarak kapattı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçBDS6201045,9 KBozgunRGE2064357,8 KZafer

4. Maç- Misfits vs Fnatic (23: 35)

Fnatic bu maçı kazandı ve haftayı yenilmez olarak kapattı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMSF8171638,6 KBozgunFNC1784448,4 KZafer

5. Maç- Team Vitality vs G2 Esports (29: 47)

Team Vitality haftanın ikinci galibiyetini almayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçVIT1563259,3 KZaferG26151447,1 KBozgun

2. Haftanın Puan Tablosu

SıralamaTakımPuan1Fnatic5-02Rogue5-03G2 Esports3-24MAD Lions3-25Misfits Gaming3-26Excel2-37Team Vitality2-38SK Gaming1-49Team BDS1-410Astralis0-5

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