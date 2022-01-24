LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçVIT1764259,6 KZaferBDS6171443,9 KBozgun

5. Maç- Rogue vs MAD Lions (33: 04)

Bu maçın galibi Rogue oldu. Rogue ligdeki dördüncü maçını da kazanarak yenilmezlik serisine devam ediyor.