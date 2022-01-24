LEC 2022 Bahar Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!
LEC Bahar Mevsimi 2. hafta maçları tamamlandı.
LEC Bahar Mevsimi 2. hafta maçları tamamlandı.
Daha fazla oku: Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!
1. Gün
1. Maç- Misfits vs Excel (31: 37)
Misfits üçüncü galibiyetini Excel üzerinden almayı başardı.
2. Maç- Fnatic vs Astralis (41: 34) Fnatic yenilmezlik serisini korumaya devam ediyor. 3. Maç- SK Gaming vs G2 Esports (32: 04) G2 Esports üçüncü galibiyetini almayı başardı. 4. Maç- Team Vitality vs Team BDS (27: 41) Team Vitality ilk galibiyetini bu maçta aldı. 5. Maç- Rogue vs MAD Lions (33: 04) Bu maçın galibi Rogue oldu. Rogue ligdeki dördüncü maçını da kazanarak yenilmezlik serisine devam ediyor. 2. Gün 1. Maç- SK Gaming vs Excel (37: 24) Excel haftanın ilk galibiyetini bu maçta aldı. 2. Maç- MAD Lions vs Astralis (32: 01) MAD Lions haftanın ilk galibiyetini Astralis'e karşı almayı başardı. 3. Maç- Team BDS vs Rogue (28: 15) Rogue bu maçtan da galip gelerek haftayı yenilmez olarak kapattı. 4. Maç- Misfits vs Fnatic (23: 35) Fnatic bu maçı kazandı ve haftayı yenilmez olarak kapattı. 5. Maç- Team Vitality vs G2 Esports (29: 47) Team Vitality haftanın ikinci galibiyetini almayı başardı. 2. Haftanın Puan Tablosu
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMSF1262761,5 KZaferXL6121452,8 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçFNC1764268,8 KZaferAST6171479,7 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSK5161250,2 KBozgunG21554261,5 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçVIT1764259,6 KZaferBDS6171443,9 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçRGE26106466,4 KZaferMAD10262753,2 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSK11182661,6 KBozgunXL18114666,7 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMAD18144259,6 KZaferAST14183956,1 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçBDS6201045,9 KBozgunRGE2064357,8 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçMSF8171638,6 KBozgunFNC1784448,4 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçVIT1563259,3 KZaferG26151447,1 KBozgun
SıralamaTakımPuan1Fnatic5-02Rogue5-03G2 Esports3-24MAD Lions3-25Misfits Gaming3-26Excel2-37Team Vitality2-38SK Gaming1-49Team BDS1-410Astralis0-5
Gamegar,, Haber
2. Maç- Fnatic vs Astralis (41: 34)
Fnatic yenilmezlik serisini korumaya devam ediyor.
3. Maç- SK Gaming vs G2 Esports (32: 04)
G2 Esports üçüncü galibiyetini almayı başardı.
4. Maç- Team Vitality vs Team BDS (27: 41)
Team Vitality ilk galibiyetini bu maçta aldı.
5. Maç- Rogue vs MAD Lions (33: 04)
Bu maçın galibi Rogue oldu. Rogue ligdeki dördüncü maçını da kazanarak yenilmezlik serisine devam ediyor.
2. Gün
1. Maç- SK Gaming vs Excel (37: 24)
Excel haftanın ilk galibiyetini bu maçta aldı.
2. Maç- MAD Lions vs Astralis (32: 01)
MAD Lions haftanın ilk galibiyetini Astralis'e karşı almayı başardı.
3. Maç- Team BDS vs Rogue (28: 15)
Rogue bu maçtan da galip gelerek haftayı yenilmez olarak kapattı.
4. Maç- Misfits vs Fnatic (23: 35)
Fnatic bu maçı kazandı ve haftayı yenilmez olarak kapattı.
5. Maç- Team Vitality vs G2 Esports (29: 47)
Team Vitality haftanın ikinci galibiyetini almayı başardı.
2. Haftanın Puan Tablosu