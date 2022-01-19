LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!
LEC'in süper takımı Vitality, bu hafta hayal kırıklığı yaşattı.
League of Legends Avrupa Şampiyonası LEC'in bahar mevsimi 1. hafta maçları tamamlandı. Toplam 10 takım, 3 gün süren süper haftada karşı karşıya geldi.
Daha fazla oku: 2022 Şampiyonluk Ligi Kadroları ve Fikstürü Belli Oldu!
Fnatic
Haftayı 3-0 kapatan ilk takım Fnatic oldu. Team BDS, SK Gaming ve Team Vitality'e karşı 3 zafer alan takım, puan tablosunda birinci sıraya oturdu. Yeni kadrosu ile lige iyi başlayan Fnatic, önümüzdeki hafta Astralis ve Misfits Gaming ile karşılaşacak.
Rogue Haftayı 3-0 kapatan diğer bir takım ise Rogue oldu. SK Gaming, Misfits ve Astralis takımlarına karşı zafer alan takım, puan tablosundaki birinciliği Fnatic ile paylaşıyor. G2 Esports G2 Esports haftayı 2-1 kapattı. Excel ve Astralis takımlarına karşı zafer alan G2, son günde karşılaştığı MAD Lions'a kaybetti. MAD Lions Türk temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions, Team Vitality ve G2 Esports'a karşı zafer, SK Gaming'e karşı bozgun alarak haftayı 2-1 kapattı. 2021'in iki mevsiminde de şampiyon olan takım, yeni kadrosu ile haftaya iyi başladı. Misfits Gaming Haftayı 2-1 kapatan son takım Misfits oldu. Astralis ve Team BDS'e karşı zafer, Rogue'a karşı bozgun alan takım, MAD Lions ve G2 Esports ile üçüncülüğü paylaşıyor. Excel Excel haftayı 1-2 kapattı. G2 Esports ve Team BDS'e yenilen takım, Team Vitality'e karşı aldığı zafer ile haftayı 1-2 kapatmayı başardı. SK Gaming Haftayı 1-2 kapatan diğer bir takım ise SK Gaming oldu. Rogue ve Fnatic'e karşı bozgun alan takım, MAD Lions'a karşı zafer aldı. Team BDS LEC'in yeni takımı BDS, Fnatic ve Misfits'e karşı bozgun aldı. Ligdeki ilk zaferini ikinci gün alan BDS, bu zaferi Excel üzerinden aldı. Astralis Astralis haftayı 0-3 kapattı. Kaybettiği takımlar ise Misfits, G2 Esports ve Rogue oldu. Team Vitality Yaptığı transferler ile gündeme bomba gibi düşen Team Vitality, bu haftayı 0-3 kapatan son takım oldu. MAD Lions'tan Carzzy'i, Cloud9'dan Perkz'i ve Team Liquid'den Alphari'yi alan Vitality, iddialı takımıyla çıktığı ilk haftada MAD Lions, Fnatic ve Excel'e karşı bozgun aldı. 1. Haftanın Puan Tablosu
FNATICSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuçVS Team BDS15124164,0 K34: 41Razork ZaferVS Team Vitality16123358,9 K33: 34WunderZaferVS SK Gaming1373764,7 K33: 25HylissangZafer
RogueSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuçVS SK Gaming1584352,7 K27: 31CompZaferVS Misfits1685263,1 K34,05OdoamneZaferVS Astralis1573450,8 K24: 33OdoamneZafer
G2 EsportsSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuçVS Excel27176280,6 K41,48TargamasZaferVS Astralis14132867,2 K34: 33Broken BladeZaferVS MAD Lions4121141,9 K26,38 -Bozgun
MAD LionsSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuçVS Team Vitality2094365,4 K32: 01ElyoyaZaferVS SK Gaming242956102,2 K54: 48 -BozgunVS G2 Esports1243754,3 k26: 38UNFORGIVENZafer
MisfitsSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuçVS Astralis14133577,4 K40: 57VetheoZaferVS Rogue8161656,0 K34: 05 -BozgunVS Team BDS1593359,2 K29: 50VetheoZafer
ExcelSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuçVS G2 Esports17274270,7 K41: 51 -BozgunVS Team BDS9132963,3 K37: 22 -BozgunVS Team Vitality1382568,5 K37: 42PatrikZafer
SK GamingSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuçVS Rogue 8151743,4 K27: 30 -BozgunVS MAD Lions29246999,0 K54: 48TreatzZaferVS Fnatic7131553,8 K33: 25 -Bozgun
Team BDSSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuçVS Fnatic12152159,8 K34: 41 -BozgunVS Excel1393537,7 K37: 22NuclearintZaferVS Misfits9151346,5 K29: 50 -Bozgun
AstralisSkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuçVS Misfits13143469,6 K40: 57 -BozgunVS G2 Esports13152755,1 K34: 33 -BozgunVS Rogue7151238,3 K24: 33 -Bozgun
Team VitalitySkorÖlümAsistAltınSüreMVPSonuçVS MAD Lions9201853,4 K32: 01 -BozgunVS Fnatic12162158,2 K33: 34 -BozgunVS Excel8131363,4 K37: 42 -Bozgun
SıralamaTakımSkor1Fnatic3-02Rogue3-03G2 Esports2-14MAD Lions2-15Misfits Gaming2-16Excel1-27SK Gaming1-28Team BDS1-29Astralis0-310Team Vitality0-3
Avrupa Şampiyonası, Gamegar,, Haber
Rogue
Haftayı 3-0 kapatan diğer bir takım ise Rogue oldu. SK Gaming, Misfits ve Astralis takımlarına karşı zafer alan takım, puan tablosundaki birinciliği Fnatic ile paylaşıyor.
G2 Esports
G2 Esports haftayı 2-1 kapattı. Excel ve Astralis takımlarına karşı zafer alan G2, son günde karşılaştığı MAD Lions'a kaybetti.
MAD Lions
Türk temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions, Team Vitality ve G2 Esports'a karşı zafer, SK Gaming'e karşı bozgun alarak haftayı 2-1 kapattı. 2021'in iki mevsiminde de şampiyon olan takım, yeni kadrosu ile haftaya iyi başladı.
Misfits Gaming
Haftayı 2-1 kapatan son takım Misfits oldu. Astralis ve Team BDS'e karşı zafer, Rogue'a karşı bozgun alan takım, MAD Lions ve G2 Esports ile üçüncülüğü paylaşıyor.
Excel
Excel haftayı 1-2 kapattı. G2 Esports ve Team BDS'e yenilen takım, Team Vitality'e karşı aldığı zafer ile haftayı 1-2 kapatmayı başardı.
SK Gaming
Haftayı 1-2 kapatan diğer bir takım ise SK Gaming oldu. Rogue ve Fnatic'e karşı bozgun alan takım, MAD Lions'a karşı zafer aldı.
Team BDS
LEC'in yeni takımı BDS, Fnatic ve Misfits'e karşı bozgun aldı. Ligdeki ilk zaferini ikinci gün alan BDS, bu zaferi Excel üzerinden aldı.
Astralis
Astralis haftayı 0-3 kapattı. Kaybettiği takımlar ise Misfits, G2 Esports ve Rogue oldu.
Team Vitality
Yaptığı transferler ile gündeme bomba gibi düşen Team Vitality, bu haftayı 0-3 kapatan son takım oldu. MAD Lions'tan Carzzy'i, Cloud9'dan Perkz'i ve Team Liquid'den Alphari'yi alan Vitality, iddialı takımıyla çıktığı ilk haftada MAD Lions, Fnatic ve Excel'e karşı bozgun aldı.
1. Haftanın Puan Tablosu