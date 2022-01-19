LEC 2022 Bahar Mevsimi 1. Hafta Sonuçları!

League of Legends Avrupa Şampiyonası LEC'in bahar mevsimi 1. hafta maçları tamamlandı. Toplam 10 takım, 3 gün süren süper haftada karşı karşıya geldi.

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Fnatic

Haftayı 3-0 kapatan ilk takım Fnatic oldu. Team BDS, SK Gaming ve Team Vitality'e karşı 3 zafer alan takım, puan tablosunda birinci sıraya oturdu. Yeni kadrosu ile lige iyi başlayan Fnatic, önümüzdeki hafta Astralis ve Misfits Gaming ile karşılaşacak.