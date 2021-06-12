LEC 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta ikinci gün maçları tamamlandı
LEC'de ikinci gün temsilcilerimiz Armut ve Broken Blade için güzel geçti. Mad Lions Fnatic'i mağlup ederken Schalke 04 ise G2'ya geçit vermedi.
Avrupa ligi dün akşam saat 19: 00'da son şampiyon Mad Lions ile geçtiğimiz mevsim beklentilerin çok altında kalan G2 mücadelesiyle başlamıştı. Temsilcimiz Armut'un takımı Mad Lions'ı açılış maçında yenmeyi başaran G2 bir diğer temsilcimiz Broken Blade'in formasını giydiği Schalke'ye karşı mağlubiyete engel olamadı. İlk güne hızlı giriş yapan Misfits Gaming ve Astralis bugün de taraftarlarını mutlu etti. İşte LEC 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta ilk iki gün sonuçları:
11 Haziran Cuma
G2 1 — 0 Mad Lions
SK Gaming 0 — 1 Astralis
Rogue 1 — 0 Excel
Team Vitality 1 — 0 Schalke 04
Fnatic 0 — 1 Misfits Gaming
12 Haziran Cumartesi
Excel 0 — 1 Astralis
Misfits Gaming 1 — 0 SK Gaming
Team Vitality 0 — 1 Rogue
G2 0 — 1 Schalke 04
Mad Lions 1 — 0 Fnatic
Temsilcilerimiz Armut ve Broken Blade için ilk iki gün fena geçmedi. İlk maçta G2'ya karşı beklenenin altında kalan MAD Lions ikinci maçta Fnatic karşısında kendini buldu. Broken Blade'in ekibi Schalke ise bugün G2 karşısında erken oyunda geri düştüğü ve alev ruhunu verdiği maçta bulduğu iki güzel savaşla oyuna dönerek ligin sonlarına doğru gidilirken önemli olabilecek bir galibiyet çıkardı. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.
LEC'de ilk hafta yarın oynanacak beş karşılaşma ile sonlanacak. İşte üçüncü gün takvimi:
18: 00 Schalke 04 vs Excel
19: 00 Team Vitality vs Misfits Gaming
20: 00 Mad Lions vs Astralis
21: 00 SK Gaming vs G2
22: 00 Rogue vs Fnatic
Kaynak: Playerbros