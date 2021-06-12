LEC 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta ikinci gün maçları tamamlandı
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LEC 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta ikinci gün maçları tamamlandı

LEC 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta ikinci gün maçları tamamlandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

LEC'de ikinci gün temsilcilerimiz Armut ve Broken Blade için güzel geçti. Mad Lions Fnatic'i mağlup ederken Schalke 04 ise G2'ya geçit vermedi.

Avrupa ligi dün akşam saat 19: 00'da son şampiyon Mad Lions ile geçtiğimiz mevsim beklentilerin çok altında kalan G2 mücadelesiyle başlamıştı. Temsilcimiz Armut'un takımı Mad Lions'ı açılış maçında yenmeyi başaran G2 bir diğer temsilcimiz Broken Blade'in formasını giydiği Schalke'ye karşı mağlubiyete engel olamadı. İlk güne hızlı giriş yapan Misfits Gaming ve Astralis bugün de taraftarlarını mutlu etti. İşte LEC 2021 Yaz Mevsimi birinci hafta ilk iki gün sonuçları:

11 Haziran Cuma

G2  1 — 0  Mad Lions

SK Gaming  0 — 1  Astralis

Rogue  1 — 0  Excel

Team Vitality  1 — 0  Schalke 04

Fnatic  0 — 1  Misfits Gaming

12 Haziran Cumartesi

Excel  0 — 1  Astralis

Misfits Gaming  1 — 0  SK Gaming

Team Vitality  0 — 1  Rogue

G2  0 — 1  Schalke 04

Mad Lions  1 —  0 Fnatic

Temsilcilerimiz Armut ve Broken Blade için ilk iki gün fena geçmedi. İlk maçta G2'ya karşı beklenenin altında kalan MAD Lions ikinci maçta Fnatic karşısında kendini buldu. Broken Blade'in ekibi Schalke ise bugün G2 karşısında erken oyunda geri düştüğü ve alev ruhunu verdiği maçta bulduğu iki güzel savaşla oyuna dönerek ligin sonlarına doğru gidilirken önemli olabilecek bir galibiyet çıkardı. Bugün oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

LEC'de ilk hafta yarın oynanacak beş karşılaşma ile sonlanacak. İşte üçüncü gün takvimi:

18: 00  Schalke 04 vs Excel

19: 00  Team Vitality vs Misfits Gaming

20: 00  Mad Lions vs Astralis

21: 00  SK Gaming vs G2

22: 00  Rogue vs Fnatic

Kaynak: Playerbros

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