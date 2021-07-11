LEC 2021 Yaz Mevsimi 5. hafta mücadeleleri tamamlandı
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LEC 2021 Yaz Mevsimi 5. hafta mücadeleleri tamamlandı

LEC 2021 Yaz Mevsimi 5. hafta mücadeleleri tamamlandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Haftanın maçında Rogue'u yenmeyi başaran G2 ekibi rakibini birincilikten etti

Avrupa ligi LEC'de haftanın son maçına kadar liderlik mücadelesi veren Rogue ve Fnatic arasındaki çekişme büyük heyecana sahne oldu. Lig başındaki kötü gidişatın ardından ikinciliğe kadar yükselmeyi başaran Fnatic, beşinci haftayı Vitality ve Excel karşısında hata yapmayarak 2-0 kapattı. Geçtiğimiz haftayı lider bitirmeyi başaran ise Rogue ve Astralis'e mağlup olarak dördüncü sıraya kadar geriledi. Haftanın en önemli maçında Rogue'u yenmeyi başaran G2 ekibi rakibini birincilikten etti.

Temsilcilerimiz Armut ve Broken Blade'in karşı karşıya geldiği maçta Mad Lions rakibi Schalke 04'e şans tanımadı ve sıralamada Misfits Gaming'in üzerine çıkmayı başardı. Öte yandan SK Gaming için playoff umutları neredeyse tükenmiş durumda. Her ne kadar Schalke karşısında önemli bir galibiyet alsalar da oynadıkları on maçta iki galibiyetlik performans ilk altı sıra için yeterli olmayacak.

LEC Yaz Mevsimi 5. hafta sonuçları:

Cuma

SK Gaming  1 — 0  Schalke 04

Excel  0 — 1  Mad Lions

Fnatic  1 — 0  Team Vitality

Rogue  1 — 0  Misfits Gaming

Astralis  0 — 1  G2

Cumartesi

Team Vitality  1 — 0  SK Gaming

Mad Lions  1 — 0  Schalke 04

Misfits Gaming  0 — 1  Astralis

Fnatic  1 — 0  Excel

G2  1 — 0  Rogue

Beşinci hafta oynanan maçların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü saat 22: 00'da başlayacak Fnatic vs G2 derbisi haftanın en önemli karşılaşması olacak. Yaz mevsimine hiç istediği gibi başlayamayan G2 ile ezeli rakibi Fnatic, mevsim finallerine olabildiğince üst sıralardan girmek için mücadele verecek. Altıncı haftaya gidilirken oluşan puan durumu şu şekilde:

Kaynak: Playerbros

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