LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu Belli Oldu! MAD Lions Şampiyon!
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LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu Belli Oldu! MAD Lions Şampiyon!

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LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu Belli Oldu! MAD Lions Şampiyon!

Temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions Silver Scrapes'in dinlendiği seride Rogue'u 3-2 mağlup etti. Böylelikle MAD Lions LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu oldu! AFERİN İRFAN! armutlol

LEC 2021 Bahar Mevsimi finali bugün TSİ 18.00'de oynandı. LEC tarihinde ilk defa G2 Esports veya Fnatic takımlarından birinin olmadığı ilk final serisi yüksek seyir zevkine sahne oldu.

Seri öncesinde MAD Lions rakibine kıyasla bir adım önde gözüküyordu.

Heyecanın doruklara ulaştığı ve birden fazla garip hataya sahne olan seriyi 3-2'lik bir skorla MAD Lions kazandı ve böylelikle MAD Lions ekibi LEC 2021 Bahar Mevsimi Şampiyonu oldu. MAD Lions böylece MSI 2021'de Avrupa'yı temsil edecek taraf olmuş oldu.

Playerbros ailesi olarak Armut'a bizlere yaşattığı bu gurur için teşekkür ederiz. Ne kadar minör bir bölgeden gelse dahi en iyilere karşı çıkabileceğimizi göstermiş oldu. TCL'in de saygı duyulması gereken bir lig olduğunu kanıtladı.

Kaynak: Playerbros

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