LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde Schalke04 Esports ile Rogue Bugün Karşılaşacak!
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LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde Schalke04 Esports ile Rogue Bugün Karşılaşacak!

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LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde Schalke04 Esports ile Rogue Bugün Karşılaşacak!

LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde Schalke04 Esports ile Rogue ekibi bugün TSİ 18.00'de kazanan tarafın yarı finale çıkacağı seride karşı karşıya gelecek!

LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde 3 Nisan'da ilk yarı final serisinde Bugün ise TSİ 18.00'de kaybedenler braketinde kazanan takımın yarı finale çıkacağı seride temsilcilerimiz Broken Blade ile Gilius'un takımı Schalke04 Esports, MAD Lions'ın kaybedenler braketine düşürdüğü Rogue ile karşılaşacak. 

Seri öncesinde açık bir favori bulunmamakta.

Schalke04 Esports

Schalke04 ekibi LEC 2021 Bahar Mevsimi'nde normal sezonu 9G-9Y ile 4. sırada bitirmişti. Playoff aşamasında ise Schalke04, G2 ekibine 3-2 kaybetmiş olmasına rağmen ecel terleri döktürmeyi başardı.

Rogue

Rogue ekibi ise normal sezonda 14G-4Y aldı ancak ikili averaj ile G2'ya 2 defa yenildiği için sezonu 2. sırada sonlandırdı. Playoff aşamasında MAD Lions'a 3-1 yenilen Rogue ekibi normal sezonda Schalke04 Esports'a karşı 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Bugün TSİ 18.00'de başlayacak olan serinin kazanan tarafı 10 Nisan tarihinde TSİ 18.00'de ikinci yarı final serisinde G2 Esports ile karşılaşacak. 10 Nisan'daki yarı final serisinin kazanan tarafı ise 11 Nisan TSİ 18.00'de MAD Lions ile karşı karşıya gelecek.

LEC'deki temsilcilerimizin karşılaşmalarını canlı anlatım ile ,  veya  takip edebilirsiniz.

Playerbros ailesi olarak Broken Blade ve Gilius'un takımı olan Schalke04 Esports'a başarılar dileriz. Umuyoruz ki önce Rogue'u sonra da G2'yu geçerek finalde Armut'un takımı MAD Lions ile karşılaşırlar.

Kaynak: Playerbros

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