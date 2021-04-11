LEC 2021 Bahar Mevsimi Finali Bugün! MAD Lions ile Rogue Karşı Karşıya!

Temsilcimiz Armut'un ekibi MAD Lions ile Rogue LEC Bahar Mevsimi finalinde bugün TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek. Başarılar İrfan! armutlol

Heyecan dolu bir mevsim ardından LEC 2021 Bahar Mevsimi Finali için vakit geldi. LEC tarihinde ilk defa G2 Esports veya Fnatic takımlarından birinin olmadığı ilk final serisi bugün TSİ 18.00'de oynanacak.

Seri öncesinde MAD Lions rakibine kıyasla bir adım önde gözüküyor.

MAD Lions

Sezonun ilk ve ikinci yarısını 5G-4Y ile bitiren temsilcimiz Armut'un ekibi MAD Lions normal sezonu 10G-8Y ile 3. sırada sonlandırmıştı. Playoff aşamasında ise ilk olarak kazananlar braketinde Rogue'u 3-1 ile geçen MAD Lions ardından yarı final serisinde aynı skor ile G2 Esports'u da geçmeyi başarmıştı. Normal sezondaki MAD ile playoff aşamasındaki MAD arasında devasa bir fark olduğu aşikar.

Rogue

Rogue ekibi ise normal sezonda 14G-4Y aldı ancak ikili averaj ile G2'ya 2 defa yenildiği için sezonu 2. sırada sonlandırdı. Playoff aşamasında MAD Lions'a 3-1 yenilerek kaybedenler braketine düşen Rogue ekibi normal sezonda MAD Lions'ı iki karşılaşmanın ikisinde de mağlup etmeyi başardı.

Bugün TSİ 18.00'de başlayacak olan LEC 2021 Bahar Mevsimi Finali serisinin kazananı MSI 2021'de Avrupa bölgesini temsil etme hakkı kazanacak.

Temsilcimiz Armut'un yer aldığı LEC 2021 Bahar Mevsimi Finali serisini İngilizce anlatım ile canlı olarak , veya takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bu seriyi Türkçe anlatım ile canlı olarak takip edebilirsiniz!

Playerbros ailesi olarak temsilcimiz Armut ve takımı MAD Lions'a gönülden başarılar dileriz. Umuyoruz ki bizlere yaşattığı bu heyecan ve gururu bir de LEC kupası ile taçlandırır ve böylelikle ilk defa ligimizde yetişen bir Türk oyuncu bir majör bölge liginde kupa kaldırmış olur.

Kaynak: Playerbros