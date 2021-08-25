LEC 2021 All-Pro beşlileri belli oldu!

İlk beşliyi Rogue ve G2 Esports oyuncuları oluşturuyor!

Hepsi All-Star kalibresinde on beş oyuncuyla birlikte LEC All-Pro takımları duyuruldu! İlk beşlinin tamamı Rogue ve G2 Esports oyuncularından oluşuyor. Kadroda yer alan isimler ise Odoamne, Inspired, Caps, Rekkles ve Mikyx!

İkinci ve üçüncü All-Pro beşlileri ise daha çeşitli bir takım yelpazesinden oluşuyor. İkinci ekibe Fnatic'ten Adam ve Hylissang kadroya dahil olurken G2'dan Jankos, MAD Lions'tan Humanoid ve yine Rogue'dan Hans Sama dahil oluyor. Üçüncü beşli ise G2'dan Wunder, MAD Lions'tan Kaiser ve Fnatic'ten Bwipo, Nisqy ve Upset'ten oluşuyor.

Rekkles şimdiye kadar altı kez ilk takıma seçiliyor! Özellikle bu sezon hem Bahar hem de Yaz mevsimlerinde takıma seçilmesi, 2018'den bu yana yaşadığı performans düşüklüğü de göz önüne alındığında dikkate değer bir sonuç!

Takım arkadaşı ve ligimizde de forma giymiş Caps, tüm oyuncular arasında en fazla ilk beşlide yer almış isim. Bu sezonla birlikte toplam yedinci kez bu ödülü kazanıyor. LEC'de oynamaya başladığı günden beri sadece 2020 Bahar sezonunda ilk beşlide yer almamıştı ki bu da takdire şayan bir başarı!

LEC All-Pro takımları, normal sezonun hemen bitiminden sonra topluluk ve taraftarlarca oylandı. Yani bu beşlilerin seçilmesinde playoffların herhangi bir etkisi bulunmuyor. Takımların son haftalarda gösterdiği iyi veya kötü performanslar hesaplamalara dahil edilmiyor.

Playofflarda sona yaklaşılmasının ardından daha fazla ödül göreceğimiz aşikar. Özellikle final karşılaşması oynandıktan sonra Mevsimin En İyi Koç Ekibi, Sezonun Çaylağı ve Yaz Mevsimi En Değerli Oyuncusu gibi ödüller de dağıtılacak.

LEC Büyük Final karşılaşması 29 Ağustos'ta oynanacak. Bir tarafta temsilcimiz İrfan "Armut" Tükek'in takımı MAD Lions diğer tarafta da Rogue ile Fnatic arasındaki mücadelenin galibi yer alıyor olacak.

Bu üç takım sıralamalarından bağımsız olarak 2021 Dünya Şampiyonası'ndaki yerlerini garantiledi. Ayrıca Riot Games'in yaptığı duyuru ile de bu yıl düzenlecek

Kaynak: Playerbros