LeBron’un cüzdanı

17.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 08:13

Bir zamanlar ligin önemli uzunlarından olan Antonie Walker, basketbol kariyeri bittikten iki sene sonra banka hesabında sıfırı görmüştü. Bu yutan elemanı belirli bir değere ulaştırmak için 2005-2006 yılında kazandığı NBA yüzüğünü satarak hayatına devam etmişti. Kolejden itibaren dikkatleri çeken Vin Baker ise bütün parasını alkol bağımlılığı yüzünden kaybetmiş ve çareyi Starbucks’ta önce çalışıp sonra o markanın franchise’ını açarak bulmuştu.

Bu hikâyeler, “kariyerleri sona erdikten sonra beş parasız olan oyuncular” başlığı için yalnızca iki küçük örnek. Tabii işin bir de olumlu ve büyülü tarafı var. Tıpkı LeBron James’in 2002’de 28 milyon doları elinin tersiyle itip şimdilerde milyar dolarlar kazanması ve ömür boyu sponsorluk anlaşması imzalaması gibi...

LeBron James, 2003 NBA Draftı’na katılacağını açıkladığında ilk olarak ayakkabı şirketlerinin dikkatini çekmişti. Kobe Bryant, Michael Jordan, Shaq O’Neal ve daha birçok süper yıldızla ilginç tecrübeler edinen Adidas, Nike ve Reebok; genç yıldız adayını kendi markaları altına almak için çalışmalara başlamışlardı.

Adidas aileye hediyeler gönderirken Reebok ve Nike, LeBron adına turnuvalar düzenliyorlardı. Ancak Ohio’lu basketbolcu için paradan daha değerli olan iki kriter vardı: Logo ve Michael Jordan.

O zamanlar Jordan’ın sponsoru olan Nike, LeBron’a 87 milyon dolar teklif etmişti. Ayrıca özel bir logoyu teklifle birlikte göndermişti. Basketbola adapte olmaya çalışan Adidas, 60 milyon dolar ve klasik logosunun telif hakkını teklif ediyordu. Reebok ise logo konusunda somut bir şey sunamamıştı fakat 115 milyon dolarlık teklifin yeterli olacağını düşünüyordu.

O zamanlarda Shaq O’Neal, Allen Iverson ve Venus Williams gibi önemli sporcuların Reebok markası altında buluşması ve yedi yıl için 115 milyon teklif edilmesi, James için ideal seçim gibi görünüyordu. Fakat onu genç yaşlarda keşfeden menajer Brian Windhorst, Nike’ın teklifini kabul etmesinin gelecek adına daha yararlı olacağını söylüyordu.

Michael Jordan ve logo tasarımından dolayı Nike’a yakın olan LeBron, Windhorst’tan gelen güvenoyuyla birlikte tercihini Nike’tan yana kullandığını açıklamıştı. Yani henüz 17 yaşındayken tam tamına 28 milyon doları riske ediyordu. Peki, sonrasında neler oldu?

LeBron, 2015’e dek Nike’tan toplam 187 milyon dolar kazandı. 2015’te sona eren sözleşme, ömür boyu sponsorluk maddesiyle yenilendi. Oyuncunun finans danışmanı olan Maverick Carter konuyla alakalı olarak, “LeBron yalnızca Nike’la yaptığı anlaşmadan bir milyar dolar kazanabilir.” demecini vermişti. Ama iş sadece Nike’tan gelen net gelirle sınırlı değil…

Marka

Anlaşmanın başlangıç tarihi

Anlaşmanın sona erdiği/ereceği tarih

Elde edilen yıllık gelir (milyon dolar)

Nike

2003

2010

12,9

Sprite

2003

2009

1,1

Sprite

2009

2,5

Upper Deck

2008

1

McDonalds

2010

2015

4,5

Nike

2010

2015

20

Nike

2015

Ömür boyu

30

Piguet

2011

4

Dunkin Donuts

2012

1,8

Samsung

2012

2017

1,1

Kia

2014

5

Verizon

2016

2019

3

Intel

2017

4,5

Beats

2012

3

LeBron, 2012’de ünlü pizza zinciri olan Blaze Pizza’nın %10’luk hisselerini 990 bin dolara almıştı. O dönem toplamda 800 bin dolar ciro elde eden marka; 2016’yı 185 milyon dolar, 2017’yi 279 milyon dolar ve 2018’i 341,5 milyon dolarlık ciroyla kapattı. Markanın bu yılki cirosu ise 459 milyon doları bulmuş durumda.

James, 2011’de Liverpool’un hissesinden %2’lik bir payı 6,5 milyon dolara almıştı. Bu hissenin şu anki değeri 11,2 milyon dolar.

NBA’de bulunduğu dönem boyunca basketboldan, yani yalnızca imzaladığı takım kontratlarından yaklaşık 307 milyon dolar kazandı. Hâli hazırda Lakers’la devam eden kontratından ise önümüzdeki iki sezonda toplam 81 milyon dolar kazanacak.

2019’da takım ve sponsorluk sözleşmelerinden en fazla para kazanan basketbol oyuncusu oldu. Bütün sporcuların bulunduğu listede sekizinciliği alırken, ünlü isimler (spor, müzik, sinema dünyası vs.) arasındaki yeri 17.’lik oldu.

LeBron JamesEurosport

NBA’de 17. sezonunu geçiren, 1300 maça merdiven dayayan, sayısız rekorun ve başarının sahibi olan LeBron James, parke içinde olduğu kadar parke dışında da ideal sporcu profilini sergiliyor. Ve çoğu sporcunun karar verme anlamında sorunlar yaşadığı gençlik döneminde 28 milyonu es geçip risk almasıyla birlikte dev bir tahtın sahibi hâline geldi. Tıpkı bir “Kral” gibi...

Hazırlayan: Kuzey KILIÇ