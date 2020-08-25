LeBron James: "Biz siyahlar korku içinde yaşıyoruz" Dünya basketbolunun en büyük yıldızlarından LeBron James, ABD'de geçtiğimiz pazar günü bir siyahın polisler tarafından vurulmasının ardından ülkesindeki ırkçılığı eleştirdi.

Dünya basketbolunun en büyük yıldızlarından LeBron James, ABD'de geçtiğimiz pazar günü bir siyahın polisler tarafından vurulmasının ardından ülkesindeki ırkçılığı eleştirdi.Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Wisconsin eyaletinde pazar günü bir siyahın polis kurşunlarına hedef olması ile ilgili açıklamalarda bulunan, dünyaca ünlü basketbol oyuncusu LeBron James ülkesindeki durumu ağır bir dille eleştirdi.

James, "Biliyorum ki insanlar duyma yeteneğini kaybetmeye başladı fakat biz siyahlar Amerika'da korku içinde yaşıyoruz. Siyah erkekler, siyah kadınlar, siyah çocuklar, hepimiz çok korkuyoruz" ifadesini kullandı.

ABD basınının aktardığı bilgilere göre iki polis memuru, geçtiğimiz pazar günü bir siyah vatandaşa aracına bindikten sonra en az yedi el ateş etti. Resmi kaynaklar, görüntüleri internet üzerinden paylaşılan olayda vurulan vatandaşın durumunun ciddiyetini koruduğunu bildiriyor. LeBron James: Neden her seferinde silahlar ateşlenmek zorunda?

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'in yıldız ismi LeBron James, olaya karışan polislerin idari izne çıkarılmış olmasının yeterli olmadığını ifade ederek, "Orada oturup bana bir kişiyi etkisiz hale getirmenin ateş etmekten başka bir yolu olmadığını söylerseniz, sadece bana değil, bu toplumdaki bütün siyah vatandaşlara yalan söylemiş olursunuz. Çünkü biz aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz. Onu yakalayabilirlerdi. Bunu yapabilirlerdi. Neden her seferinde silahlar ateşlenmek zorunda?" dedi.

ABD'deki ırkçılık ve polis şiddeti bu yıl NBA sezonuna da damga vuruyor. Black Lives Matter (Siyah Hayatlar Değerlidir) hareketi, hem oyuncular hem de NBA yönetimini tarafından destekleniyor.

dpa/ AI,ET

(c)

Kaynak: Deutsche Welle