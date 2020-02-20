Leblebicioğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı
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Leblebicioğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Ashihara Kyokushin Karate Şampiyonasında Türkiye Şampiyonu olan Nisa Nur Birni'yi makamında ağırladı.

20.02.2020 16:57 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:57
Leblebicioğlu, Türkiye şampiyonunu ağırladı

Gençlik ve İl Müdürü Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Ashihara Kyokushin Karate Şampiyonasında Şampiyonu olan Birni'yi makamında ağırladı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Neslihan Leblebicioğlu, Wushu Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen Budokaido Kyokushin Ashihara Şampiyonasında +60 kilogramda Türkiye Şampiyonu olan ve Milli Takıma seçilen Nisa Nur Birni ve antrenörü Ayşe Nur Danabaş'ı makamında ağırladı. Leblebicioğlu şampiyon sporcuyu başarısından dolayı tebrik ederken, Milli Takım ile birlikte gideceği 2. AIF Ashiara Kumite ve Kata Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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