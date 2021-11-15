İNEGÖL, BURSA (İHA) - Nefes borusuna leblebi kaçması sonucu hayatını kaybeden kadın toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda nefes borusuna leblebi kaçması sonucu oksijensiz kalarak hayatını kaybeden kadın toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Gülçiçek sokakta bulunan Sitede bulunan evde meydana geldi. Şenel Alptekin(56), evinde leblebi yemeye başladı. Leblebilerden biri kadının nefes borusuna kaçtı. Nefessiz kalan kadın yere düşerek bayıldı. Olayı gören ailesi durumu 112'ye bildirdi. Kadın, olay yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi morga kaldırılan kadın, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Otopsinin ardından aileye teslim edilen cenaze, İnegöl'ün Erenler Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından kadının cenazesi, Mahmudiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.