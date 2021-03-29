"Leblebi diyarı" Çorum'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 238 ton nohut tohumu dağıtıldı
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"Leblebi diyarı" Çorum'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 238 ton nohut tohumu dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
'Leblebi diyarı' Çorum'da çiftçilere yüzde 75 hibeli 238 ton nohut tohumu dağıtıldı

Türkiye'de leblebi üretiminde önde gelen illerden Çorum'daki 1190 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle 238 ton sertifikalı nohut tohumu verildi.

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Türkiye'de leblebi üretiminde önde gelen illerden Çorum'daki 1190 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle 238 ton sertifikalı nohut tohumu verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle temin edilen nohut tohumları, törenle çiftçilere dağıtıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğündeki törende yaptığı konuşmada, Çorum'un leblebisiyle tanınan bir il olduğunu ancak kentteki nohut üretiminin leblebi üreticilerinin ham madde ihtiyacını karşılayamadığını söyledi.

Çorum'un, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezleri arasında yer aldığına işaret eden Çiftçi, "Nohut, ilimizde üretilen tarım ürünleri arasında 7'nci sırada yer almaktadır. İlimizde sulanabilir arazi miktarını artırdığımızda tarımsal üretimi çok daha iddialı noktalara getirebileceğiz." dedi.

Tohum desteğinin de tarımsal üretime katkı sağlayacağını dile getiren Çiftçi, "Bugün dağıtacağımız 238 ton sertifikalı nohut tohumuyla inşallah ilimizi daha iyi noktalara getirmeyi hedefliyoruz. 1190 çiftçimiz sertifikalı nohut tohumundan faydalanmış olacak. Hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı ise üreticiye dağıtılan nohut tohumunun 1 milyon 428 bin lira tutarında olduğuna işaret etti.

Nohut tohumu desteği sağlanacak çiftçileri Çiftçi Kayıt Sistemi'nden (ÇKS) tespit ettiklerini anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"İlimizde 300 dönümde ekim yapana değil de 10-15 dönüm alanda ekim yapan çiftçilere öncelik verdik. Çorum'da bildiğiniz gibi leblebi meşhur. Üreticilerimize katkı sağlamak amacıyla projeyi başlattık. Bir taraftan çiftçilere tohum desteği verirken diğer yandan da ilimizde leblebi ticaretiyle uğraşanların ham madde ihtiyacını üreticilerden karşılaması yönünde görüşme yaptık. Dağıttığımız tohumun özelliği, biçerdöver ile hasat edilebiliyor olması. Devlet olarak en ücra köşedeki çiftçiye dahi dokunabilirsek mutlu oluyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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