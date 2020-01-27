"Leblebi atma" meselesinden çıkan silahlı kavga sanıkları hakim karşısında

27.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:50

Adana'da "leblebi atma" meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili tutuklu 3 sanığın, 20'şer yıldan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdulkadir Sertkaya, Selim Özdemir ve Doğan Batur, müştekiler ile tarafların avukatları katıldı.

Sabahattin Narin'i tüfekle öldürdüğü iddia edilen ve hakkında "Tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Sertkaya, suçlamayı kabul etti.

Düğünde çocukların attığı leblebinin Sabahattin Narin'e değmesi yüzünden aralarında tartışma çıktığını belirten Sertkaya, "Bu yüzden arkadaşım Selim'e silah sıktılar. Kahveye giderken de Sabahattin kafama silah dayadı. Küfür edip tehdit etti. Doğan'dan başka bir düğünde sıkmak için tüfek almıştım. Eve giderken Sabahattin karşıma çıktı. Bana ateş etmeye başladı. Kendimi korumak amaçlı 2 el havaya ateş ettim. Sabahattin'in vurulduğundan haberim yoktu." diye konuştu.

"Tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Selim Özdemir ise, düğünde çıkan tartışma sonrası Sabahattin Narin'in ayağına ateş ettiğini iddia etti.

Cinayette kullanılan tüfeği, düğünde ateş etmesi için Abdulkadir'e kendisinin verdiğini belirten ve hakkında 20 yıl hapis cezası istenen sanık Doğan Batur ise, "Abdulkadir ve Selim tüfeği eve götürüyorlardı. Ben de arkalarından gidiyordum. Biraz yürüdükten sonra silah sesi duydum. Tanımadığım bir insanın silahla ateş ettiğini gördüm. Yönümü değiştirip ters tarafa koştum." dedi.

Müştekiler sanıklardan şikayetçi oldu.

Öldürülen Sabahattin Narin'in kardeşi Naim Narin, sanıkların kardeşini planlı şekilde öldürdüklerini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

Olay

Adana'nın Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Şehit Yunus Uğur Sokak'ta 16 Eylül 2019'da arkadaşlarıyla düğüne giden Sabahattin Narin'in kafasına leblebi atılması yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ertesi günü ise Sabahattin Narin tüfekle öldürülmüş olarak bulunmuştu. Katil zanlısı olarak yakalanan Abdulkadir Sertkaya, Selim Özdemir ve Doğan Batur tutuklanmıştı.

Kaynak: AA