Lebalep ne demek? Lebalep kelime anlamı nedir? Lebalep TDK anlamı nedir? - Haberler

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Lebalep ne demek? Lebalep kelime anlamı nedir? Lebalep TDK anlamı nedir?

Haberler.com - Gündem
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Lebalep ne demek? Lebalep kelime anlamı nedir? Lebalep TDK anlamı nedir?

Lebalep nedir sorusu Lebalep kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Lebalep ne demek? Lebalep kelime anlamı nedir? Lebaleb ne demek? Lebalep TDK anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

Lebalep ne demek yanıtı merak ediliyor. Çeşitli kaynaklara göre Lebalep nedir sorusuna yanıt aradık. Lebalep kelimesini ilk kez duyan, okuyan veya daha öncesinde anlamını bilen ancak unutan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Lebalep ne demek? Lebalep kelime anlamı nedir? Lebaleb ne demek? Lebalep TDK anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

LEBALEP NE DEMEK?

Lebalep kelimesi "ağzına değin dolmuş (olarak)" anlamına gelmektedir.

LEBALEP TDK ANLAMI NEDİR?

1. zarf, eskimiş Silme:

"Kahve lebalep dolu, tavan ve duvarlar donanmış." - Yahya Kemal Beyatlı

2. zarf, eskimiş Tıklım tıklım.

Lebalep ne demek? Lebalep kelime anlamı nedir? Lebalep TDK anlamı nedir?

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