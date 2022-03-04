Lebalep ne demek? Lebalep kelime anlamı nedir? Lebalep TDK anlamı nedir?

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LEBALEP NE DEMEK?

Lebalep kelimesi "ağzına değin dolmuş (olarak)" anlamına gelmektedir.

LEBALEP TDK ANLAMI NEDİR?

1. zarf, eskimiş Silme:

"Kahve lebalep dolu, tavan ve duvarlar donanmış." - Yahya Kemal Beyatlı

2. zarf, eskimiş Tıklım tıklım.

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