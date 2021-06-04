LeasePlan Türkiye, NoStressPlan ile kiralamada stresi ortadan kaldırıyor
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LeasePlan Türkiye, NoStressPlan ile kiralamada stresi ortadan kaldırıyor

LeasePlan Türkiye, NoStressPlan ile kiralamada stresi ortadan kaldırıyor
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

LeasePlan Türkiye, operasyonel kiralama sürecinde meydana gelebilecek problemlere karşılık firmalara önemli güvenceler sunan NoStressPlan'ı duyurdu.

LeasePlan Türkiye, operasyonel kiralama sürecinde meydana gelebilecek problemlere karşılık firmalara önemli güvenceler sunan NoStressPlan'ı duyurdu.

LeasePlan'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak beş kıtada ve 30'dan fazla ülkede faaliyet gösteren şirketin Türkiye ofisi, operasyonel kiralamayı tercih eden firmaların hayatını kolaylaştıracak çözümler sunmayı sürdürüyor.

Kısa süre önce salgın koşulları neticesinde firmaların planlamalarındaki belirsizliklere çözüm olabilmek adına EsnekPlan sistemini devreye alan LeasePlan Türkiye, bu kez de kiralama süreci boyunca yaşanabilecek stres unsurlarını ortadan kaldıracak yeni hizmetini duyurdu. NoStressPlan adıyla dikkatleri çeken yeni hizmet, kiralama döneminde meydana gelebilecek problemlere karşılık firmalara önemli güvenceler sunuyor. NoStresPlan modeliyle konkordato, iflas, vefat, malulen emeklilik ve doğal afet gibi birçok konuda kiralama sözleşmesi firmalar tarafından herhangi bir ücret ödenmeden iptal edilebiliyor.

NoStressPlan'la en uygun fiyatlı teklif garantisi

LeasePlan Türkiye tarafından sunulan NoStressPlan hizmetinde, firmalar için başka bir stres unsuru olacak fiyat konusunda da bir ayrıcalık sunuluyor. Buna göre, firmalar NoStressPlan'ın sağladığı aynı sözleşme koşulları ile daha uygun bir operasyonel kiralama teklifi bulursa, LeasePlan Türkiye teklifi, bulunan uygun fiyata göre revize ediyor. Yalnızca www.tiklakirala.com sitesindeki NoStressPlan etiketli kampanyalarda geçerli olacak uygun fiyat garantisinde, LeasePlan Türkiye'nin sunduğu sözleşme şartları, süre, kilometre, varsa peşinat, hizmet detayları, araç markası, araç modeli ve donanımın birebir eşleşmiş olması gerekiyor. Karşılaştırmada ayrıca, operasyonel kiralama firmalarının web sitelerinde aynı tarihte yayında olan teklifleri baz alınıyor. Böylece NoStressPlan, firmaların aynı dönemde en uygun fiyatlı teklif almasını da garanti ediyor.

"Operasyonel kiralama sektöründe bir ilk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, sadece ülke olarak değil global olarak da salgının etkileri nedeniyle zorlu bir dönemden geçildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte firmaların da kaynaklarını sağlıklı yönetebilmek adına operasyonel kiralamaya ihtiyacı var. Fakat, birtakım belirsizlikler firmaların haklı olarak bazı stresler yaşamasına neden olabiliyor. Bu kapsamda, Türkiye operasyonel kiralama sektörüne yine bir ilki gerçekleştirerek kazandırdığımız NoStressPlan ürünümüz ile ücretsiz erken iade ve en uygun fiyat garantisi gibi avantajlı özellikler sunuyoruz. Bunun yanı sıra, tüm operasyonel kiralama hizmetlerini LeasePlan kalitesiyle eksiksiz bir şekilde sürdürüyor ve mobiliteyi kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yedek araç, bakım, onarım, lastik, hasar yönetimi, vergi yönetimi, muayene, yol yardım gibi tüm operasyonel hizmetleri kapsayan NoStressPlan tekliflerimiz ile firmaların bu alanda yaşayacağı tüm stresi sona erdirmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

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