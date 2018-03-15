Leaseplan Türkiye, Elektrikli Mobilite Dönüşümü İçin Adımlarını Hızlandırıyor

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, 2030'da tüm araç filosunu elektrikli araçlara dönüştürme yolunda adımlarını hızlandırdı. LeasePlan Türkiye bu kapsamda müşteri ve hedef müşterilerini bilgilendirmek adına bu alandaki ilk etkinliğini İstanbul'da gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen etkinlikte konuşan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, sürdürülebilirlik konusunun son dönemde tüm dünyada önem verilen bir konu olduğunu belirterek LeasePlan olarak sürdürülebilirlik kapsamında şirketlere örnek olmak amacı ile kendi şirket araçlarının tamamını 2021'e kadar elektrikli araçlara dönüştüreceklerini söyledi.

Merkezi Amsterdam'da bulunan ve 5 kıtada 32 ülkede faaliyetlerini sürdüren LeasePlan, sürdürülebilirlik kapsamında filosundaki tüm araçları 2030'a kadar elektrikli araçlara çevirmek için adımlarını hızlandırdı. Proje kapsımda Türkiye'deki ilk etkinlik İstanbul'da gerçekleştirildi. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, toplantıda yaptığı konuşmasında mobilite ile birlikte trendlerde önemli değişimler yaşandığına dikkat çekerek, bunların başında araç paylaşımı, abonelik, sürdürülebilirlik ve dijitalleşmenin geldiğini belirtti.

Oktay, bu değişimde LeasePlan olarak 'What's next' sloganı ile sıradaki adıma odaklandıklarını söyledi. Burada sürdürülebilirliğin son dönemde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok önem verilen bir konu olduğuna değinen Türkay Oktay, bunun için düşük emisyonlu araçların sıradaki adımına dair eğitimler ve paylaşımların yanı sıra yeni elektrikli araç girişimleri ile elektrikli araçlara geçişi kolaylaştırmak ve mobilitede sıfır emisyonun destekleyicisi olmak gibi adımlar atacaklarını belirterek, "Bu kapsamda 2021'e kadar şirketlere örnek olmak amacıyla kendi çalışan filolarını elektrikliye dönüştüreceğiz" dedi.

Elektrikli araca geçiş hızlanıyor

LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, ulaşımın dünya çapında yüzde 14'lük pay ile iklim değişikliğinde en önemli paya sahip olduğuna ayrıca dikkat çekerek, "ABD'de bu oranın yüzde 30'a kadar çıktı. Bu oranı düşürmek için şirketler ve devletlerin çalışmalarını hızlandırdı. Ülkelerin çevre bilinçli teşvikleri, elektrikli araç filosuna geçişi hızlandırıyor. Belirli araçlara kısıtlama getiren veya bölgeye her girişlerinde sürücülere ek ücret uygulayan düşük emisyon bölgeleri oluşturma gibi tedbirler alınıyor. Bunu uygulayan ya da uygulama kararı alan 200'e yakın şehir var" ifadelerini kullandı.

2025'e kadar 70 milyon araç elektriklenecek

Endüstrinin gelişmesi ile birlikte otonom sürüş, dijital mobilite hizmetleri, araç paylaşma ve elektrikli araç teknolojisinin de geliştiğine dikkat çeken LeasePlan Türkiye Genel Müdürü, filolar için de önemli gelişmelerin yaşanacağını belirterek şöyle devam etti: "Küresel müşteri filomuzda elektrikli araçların payı yüzde 1 ile yüzde 9 arasında seyrediyor. Yeni elektrikli araç kayıtları, dünya çapında 750 bin ile 2016 yılında yeni bir rekor kırdı. Elektrikli araç oranında yüzde 29'luk pazar payı bulunan Norveç, küresel anlamda, pazar payı açısından elektrikli araçları en başarılı şekilde uygulamaya alan ülke oldu. Norveç'i, yüzde 6.4 elektrikli araç payı bulunan Hollanda ve yüzde 3.4'le İsveç takip ediyor. Küresel elektrikli araç stoku, 2015 yılında aştığı 1 milyon eşiğinin ardından, 2016 yılında 2 milyon aracı geçti. Elektrikli araçlar lehine gelişmeler ile birlikte elektrikli araç stokunun 2020 yılına kadar 9-20 milyon aralığında, 2025 yılına kadar da 40-70 milyon aralığında olması bekleniyor".

Batarya fiyatları düşüyor

Elektrikli araç bataryalarında gelinen teknoloji ile ilgili de konuşan Oktay, son 6 yılda batarya fiyatlarının yüzde 77 düştüğünü söyledi. Batarya fiyatlarının 2020 itibari ile 200 euro, 2030'da ise 100 euroya kadar düşebileceğini belirten Oktay, "Diğer önemli konular olan menzil ve şarj konusunda ise yine önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda elektrikli şarj istasyonu yatırımlarının da hızla arttı" diye konuştu.

"Aracınızdaki elektrik ile eviniz aydınlanacak"

Elektrikli şarj istasyonları ile ilgili durum hakkında da bilgi veren Oktay, evde, ofiste ve yolda şarj etme gibi imkanların artık yaygınlaştığına dikkat çektiği konuşmasında, elektrikli şarj istasyon sayısında Hollanda'nın 29 bin adet ile ilk sırada yer aldığı bilgisini paylaştı.

Oktay, Hollanda'yı 18 bin adet ile Almanya ve 16 bin adet ile de Fransa'nın takip ettiğini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "2018 ve 2019 için yeni elektrikli araçların piyasaya çıkacak. Gelecekte araçlarınız, gün boyunca güneş enerjisiyle şarj olurken, gece vakti de aküde kalan fazla enerji, eviniz için kullanabileceksiniz. Bununla birlikte elektrikli araç ile gidilen menzil, istenilen seviyelere yaklaşıyor. Akıllı şarj özelliği, elektrikli araçların karbondioksit azaltma rolünü arttırıyor ve yakın zamanda 40+ kWh'lik elektrikli araç bataryalarının hayatımıza girmesi kısa vadede mümkün olacak. Öte yandan enerji yönetimi ve elektrikli mobilite stratejisi arasındaki sinerji de dikkat çekici. Bu noktada filoların elektrikli araca geçmesi avantajlı. Bu avantajlar arasında etkin maliyet yönetimi, çalışanların ilgi ve motivasyonunda artış, marka imajı, yaşam kalitesi ve kolay sürüş yer alıyor". - İSTANBUL