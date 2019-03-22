Leaseplan'den Elektrikli Araçlara 'Yeşil' Adım

LeasePlan, elektrikli araç filosunu finanse etmek amacıyla 500 milyon euro tutarında 5 yıllık sabit faizli ilk 'yeşil tahvil' ihracını gerçekleştirdi. Yaklaşık 260 yatırımcıdan 3,5 milyar euro talep alan yeşil tahviller, Avrupa'nın kurumsal yatırımcı tabanının büyük ilgisiyle karşılaştı ve beklenenin 7 katı üzerinde talep gördü. 2030 yılına kadar küresel filosunun tamamında sıfır emisyon seviyesine ulaşmayı hedefleyen LeasePlan, tahvil ihracından elde edilen tutarı sadece Bataryalı Elektrikli Araçların (BEV) alımını finanse etmek, elektrikli sürüşe geçişi hızlandırmak ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmeye yardımcı olmak için kullanacak.

Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden LeasePlan, elektrikli araç filosunu finanse etmek amacıyla 500 milyon euro tutarında 5 yıllık sabit faizli ilk 'yeşil tahvil' ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Danske Bank, HSBC, ING ve J.P. Morgan'ın aracılık ettiği ve yaklaşık 260 yatırımcıdan 3,5 milyar euro talep alan yeşil tahviller, Avrupa'nın kurumsal yatırımcı tabanının büyük ilgisiyle karşılaştı ve beklenenin tam 7 katı üzerinde talep gördü. 2030 yılına kadar küresel filosunun tamamında sıfır emisyon seviyesine ulaşmayı hedefleyen şirket, tahvil ihracından elde edilen geliri sadece Bataryalı Elektrikli Araçların (BEV) alımını finanse etmek, elektrikli sürüşe geçişi hızlandırmak ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmeye yardımcı olmak için kullanacak.

İklim değişikliğine sürdürülebilir finansman modeli

Konuyla ilgili açıklama yapan LeasePlan CEO'su Tex Gunning, sürdürülebilir finansman araçlarının, iklim değişikliğinin üstesinden gelmeye yardımcı girişimleri hızlandırmanın anahtarı olduğunu vurgulayarak, "İklim değişikliği bugün karşılaştığımız en büyük sorunlardan biri ve ulaşım da bunun en büyük nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yollarda 1,8 milyon aracı olan bir kiralama şirketi olarak, daha sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin geliştirilmesini desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Amacımız, daha temiz, düşük emisyonlu araçları müşterilerimize uygun bir seçenek haline getirmek için gereken altyapıyı teşvik ederek şehirlerimizde ve yaşama alanlarımızda daha sağlıklı ortamlar oluşturmaya yardımcı olmak" diye konuştu.

LeasePlan yeşil tahvil sistemi, yeşil tahvil prensipleri ile uyumlu olup 'temiz taşımacılık' kategorisi altında yer aldığı kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA