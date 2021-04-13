League of Legends: Wild Rift 2.2A yama notları paylaşıldı
League of Legends: Wild Rift'in 2.2A yaması yayınlandı.
Riot Games'in MOBA oyunu League of Legends'ın mobil versiyonu Wild Rift oyununun 2.2A yama notları duyuruldu. Bu yama ile birlikte Wild Rift'e gelecek yeni kostümleri, zayıflatılan ve güçlendirilen şampiyonları ve yeni gelecek ganimetler hakkında birçok şey bulunuyor.
Hızlıca yama notlarında oyuncuları bekleyen değişikliklere göz atalım.
Wild Rift 2.2 Yama Notları
Kostümler
Yıldız Gözlemcisi Camille
Yıldız Gözlemcisi Soraka
Yıldız Gözlemcisi Twisted Fate
Magma Rammus
Libero Rammus
Şampiyonlar
Rammus
Şampiyon Değişiklikleri
Bu yama ile birlikte Alıstar, blıtzcrank, corki, diana gibi şampiyonların bazıları güçlendirildi ve zayıflatıldı.
Hasar: 55/130/205/280 ›50/120/190/260
Kule Hasar Oranı: %150 › %75
Blıtzcrank
(1) Roket El
Hasar: 60/120/180/240 › 80/140/200/260
(2) Gazla
Kendini Yavaşlatma Süresi: 1,5 sn. › 1 sn.
Corkı
P) Hextech Mühimmatı
Paket'in Ortaya Çıkma Süresi: 100 sn. › 150 sn.
Dıana
(Ulti) Ay Düşüşü
Asgari Taban Hasar: 150/200/250 + %35 YG › 175/225/275 + %40 YG
Azami Taban Hasar: 300/400/500 + %70 YG › 350/450/550 + %80 YG
DR. Mundo
Acısever
Süre: Tüm yetenek seviyelerinde 5 sn. › 3/3,5/4/4,5 sn.
Yeni Ganimetler
Simgeler: Yıldız Gözlemcisi Gayreti, Yıldız Gözlemcisi Zaferi
İfadeler: Yıldız Gözlemcisi Penguş
Dönüşler: Yıldızlara, Kozmik Yükseliş
Süsler: Yıldız Gözlemcisi
Yeni Etkinlik
Yıldız Gözlemcisi etkinliği 15 Nisan'da başlıyor. Ayrıntılar hakkında henüz herhangi bir şey paylaşılmadı.
120 FPS Desteği (Test Aşamasında)
Wild Rift 120 FPS seçeneği bazı cihazlara getiriyor. Şimdilik test aşamasında olacak, eğer performans sorunları olursa normal kare hızına geri dönülebilecek.
120 FPS seçeneği bazı cihazlara eklendi. Bu cihazlar;
OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro, Google Pixel 5, Asus ROG Phone 2, Razer Phone 2.
Ücretsiz Şampiyon Rotasyonu
15 - 21 Nisan: Braum, Evelynn, Fizz, Galio, Graves, Jax, Kai'Sa, Lulu, Singed, Varus
Wild Rift 2.2A yama notları hakkında detaylı bilgi almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros