League of Legends'ta AFK kalan oyunculara yönelik cezalar geliyor

League of Legends'ta AFK kalan oyuncuları ve maçları terk eden oyuncular için yeni cezalar belirlendi ve yeni ceza seviyeleri eklendi. Oyun deneyiminde yapılan bu geliştirmeler, oyunu oynama deneyimini daha az yıkıcı hale getirmek için de faydalı olma eğilimdedir.

OYUNCULARIN %9'U AFK

Maç esnasında AFK kalan oyuncular League of Legends'te bir sorun haline geldi ve Riot Games'in davranış sistemleri ekibi Nisan ayında bir geliştirme bloğunda kısa bir süre ele aldı.

Dünya geleninde tüm oyuncuların yüzde 9'u AFK davranışı sergilediği belirlendi. Oyun esnasında veya oyuna giriş ekranında dahil olmak üzere AFK kalanlar, oyunu oynamak isteyenlerde olumsuzluk yaratıyor.

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SIRAYA GİREMEME CEZASI

League of Legends'te oyuncular AFK kalmaya devam ettikçe cezaları da caydırıcı olacak şekilde artacak. Kuyruk kilitleme adıyla bilinen yeni ceza sisteminde AFK kalanlar bir süre boyunca yeni bir oyuna giriş yapamayacak ve herhangi bir işlem gerçekleştiremeyecek.

AFK kalmaya devam eden oyuncular için yeni ceza sistemi geliyor. Sıraya girememe. Bir oyuncu sıraya girememe cezası aldığında ona cezasını açıklayan bir yazıyla karşılaşacak ve MOBA sıralarına giremeyecek. Sıraya girememe cezasının bitimini en yüksek seviyede sıra gecikmesi takip ediyor. Böylelikle davranış değiştirme modelinin faydalarından yararlanmaya devam edebiliyoruz ve oyuncular cezalarını tamamını başka şeylerle uğraşarak geçiremiyor. Aşağıdaki tabloda sıraya girememe ve gecikme süreleri yer alıyor.

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