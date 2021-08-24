League of Legends Pentakill serisinin üçüncü albümü Lost Chapter geliyor!
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League of Legends Pentakill serisinin üçüncü albümü Lost Chapter geliyor!

League of Legends Pentakill serisinin üçüncü albümü Lost Chapter geliyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

League of Legends Pentakill serisinin üçüncü albümü Lost Chapter 8 Eylül'de geliyor!

Milyonlarca çevrimiçi oyuncuya sahip oyun olan League of Legends Pentakill serisinin üçüncü albümü Lost Chapter geliyor. Riot sosyal medya hesaplarından paylaştığı bit gönderi ile yeni albümün ismini ve çıkış tarihini oyuncularla paylaştı!

K/DA ve True Damage gibi evren şampiyonlarından oluşan pop grupları gibi, Pentakill de Riot Games tarafından yaratılmış bir sanal rock grubudur. Dört yıllık bir aradan sonra, League of Legends rock grubu nihayet Eylül ayında yepyeni bir albüm ile yeniden sahne ışıklarına geri dönüyor.

Riot'un içerik yönetmeni Christian "Praeco" Linke, grubun geri dönüşü hakkında "kesinlikle orijinal müzik içeren başka bir Pentakill albümü olacak" ifadelerini kullandı. Bakalım albüm dinleyenlerin beklentilerini karşılayabilecek mi?

Albümün çıkış tarihi ile Viego'ya bir kostüm geleceği de söylentiler arasında yer alıyor.

Kaynak: Playerbros

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