League of Legends, İran ve Suriye'de Yasaklandı

Son birkaç gündür iyice alevlenen ve büyük yaptırımların ortaya çıkmasına sebep olan İran ve ABD arasındaki gerginlik, ilginç sonuçlar doğuruyor. ABD, İran için League of Legends oyununu yasakladı. İran'ın müttefiki olan Suriye de bu engellemeden nasibi aldı.

İran ve Suriye'den giriş yapmaya çalışan oyuncular, oyunun resmi forumlarında bir İranlı oyuncu tarafından paylaşılan şu mesajı alıyor: "ABD yasaları ve düzenlemeleri nedeniyle ülkenizdeki oyuncular, şu anda League of Legends'a erişemiyor. ABD hükûmetinin yaptırımlarının değişmesiyle beraber tekrar aranıza döneceğiz."

Forumlara ve Reddit'e bakıldığında oyun, şu anda sadece Suriye ve İran'da yasaklanmış gibi görünüyor. Doğal olarak oyuncular, yasağı aşmak için VPN kullanıyor fakat bu durumda da normalden çok daha yüksek bir ping değeri alıyorlar.

Riot Games ise resmi olarak bir açıklama yapmadı. Riot Games'in sitesinde League of Legends'a erişebilen ülkeler arasında Suriye ve İran hâlâ mevcut.