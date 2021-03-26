League of Legends'ın yeni şampiyonu Gwen bir animasyon ile tanıtıldı!

Yeni şampiyon Gwen!

League of Legends makas, iğneler ve iplikle savaşan yeni şampiyon Gwen'i bir animasyon ile tanıttı. Çoğu yeni şampiyonda olduğu gibi, Riot Games önümüzdeki haftalarda Gwen hakkında tam yetenek seti de dahil olmak üzere daha fazlasını açıklayacaktır.

Gwen'in sinematiğinde, bir terzi bir oyuncak bebek yaratıyor, "Bu oyuncak bebek yapımcısını çok sevdi ama ne yazık ki trajedi onları parçaladı, bebeği denizin dibine ve üzüntüye yolladı. Ancak denizin dibinde beklerken, gizemli bir güç onu buldu ve onu bir oyuncak bebekten başka bir şeye dönüştürerek onu canlandırdı."

"Makas, iğneler ve iplikle savaşan Gwen, geçmişindeki düğümleri çözmek ve peşinde olduğu kötülüğü alt etmek için sahip olduğu araçları kullanmak zorunda."

Gwen oynanış videosu

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Fragman bize Gwen'in oyun içi modeline, dev makaslı silahına ve oyuna geldiğinde nasıl oynayacağına dair bize bilgi veriyor.

Kaynak: Playerbros