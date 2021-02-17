League Of Legends'ın Sıradaki Şampiyonu Belli Olmuş Olabilir!

Viego'nun oyuna gelişinden bu yana sadece üç hafta geçti ve şimdiden oyuncular bir sonraki şampiyonun kim olacağı hakkında spekülasyonlar yapmaya başladı.

Zamanında Lillia, Yone, Ruh Çiçeği, Samira, Zihin Harekatçısı Sona ve Seraphine haberlerini sızdıran güvenilir Brezilyalı yayıncı Camilla "Streamie" Falk, yeni şampiyonun kim olacağını bulmuş olabilir.

Streamie'ye göre, League of Legends'ın yeni yukarı koridor şampiyonu Mahvolmuş Kral Viego'nun eşi, Isolde'de olacak.

Streamie aynı zamanda, oyuncuların yakın zamanda oyuna eklenecek Savaş Akademisi Isolde, Caitlyn ve farklı temalı Blitzcrank kostümleri görebileceklerini açıkladı.

18 Şubat Perşembe günü çıkacak 11.4 güncellemesinde bu konuyla alakalı çok daha fazlasını öğrenebiliriz.

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Kaynak: ESporTimes