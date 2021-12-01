League of Legends All Star etkinliği iptal edildi

Birçok espor taraftarının beklediği ASE'deki Lol Esports sezonunu kapatmayı dört gözle bekliyor. Bu yılki etkinliklere katılan herkesin sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla, profesyonellere ve personele çeşitli seyahat gereksinimlerinin yanı sıra varış yerlerinin zorunlu kıldığı kısıtlamalara ek olarak yayın stüdyolarında herkes için katı kurallar sağlandı.

All-Star Etkinliği 2020 için yapılan gibi çevrimiçi bir formata geçmesi planlırken, bu formatın LoL Esports sezonunu bölgeler arası rekabetle kutlamak için ASE ruhunu gerçekten yakaladığını hissetmediğini açıkladı LoL Esports kadrosu.

Yapılan bir diğer açıklamada ise, "Bu yıl bizi desteklediğimiz için tüm taraftarlarımıza, oyuncularımıza ve ortaklarımıza içtenlikle teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca, salgının sunduğu zorluklara rağmen normal sezon, MSI ve Worlds boyunca yarışmak için büyük çaba sarf eden profesyonel oyunculara ve takım organizasyonlarına azimleri için büyük bir teşekkür etmek istiyoruz. 2021, unutulmaz bir Dünya ile güçlü bir notla sona erdi ve 2022 sezonunu Ocak ayında başlamayı dört gözle bekliyoruz!" sözlerine yer verdi.

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