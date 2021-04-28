League of Legends 11.9 yama notları açıklandı!

LOL 11.9 yama notları nerflenen be bufflanan şampiyonlar belli oldu. Dünyanın en çok sevilen MOBA oyunların biri olan LoL'ün yeni gelen güncellemesinde şampiyonlar ve eşyalardaki değişiklikler dikkat çekiyor. İşte League of Legends 11.9 yama notları!

Türkiye'de ve dünya çapında milyonlarca oyuncusu olan strateji oyunu League of Legends'in son yaması 11.9 yayınlandı. Yeni gelen yamada şampiyonların yetenekler değerlerinde azalmalar ve artışlar olurken bazı eşyaların da güçlerinde değişiklikler meydana geldi. İşte League of Legends'in yeni 11.9 yaması notları!

LEAGUE OF LEGENDS 11.9 YAMA NOTLARI

ŞAMPİYONLAR

Diana: Taban zırh ve can büyüme oranları azaldı. Pasifin ilave saldırı hızı ilk seviyelerde azaldı.

Dr. Mundo: Taban zırh ve SG büyüme oranları azaldı.

Garen: W'nun ilave dirençleri azaldı; birim katletme eşiği arttı.

Gragas: E'nin taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaldı.

Hecarim: Taban zırh azaldı; zırh büyüme oranı arttı. Q'nun yük başına sağladığı hasar artışı azaldı ve yetenek artık ilave saldırı gücüne bağlı olarak güçleniyor. W artık verilen hasara bağlı olarak iyileştiriyor ve saldırı gücüne bağlı olarak güçleniyor. E'nin hasarı azaldı.

Heimerdinger: W'nun ilk roket hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaldı.

Jinx: Q'nun kritik vuruş hatası giderildi.

Kayn: Darkin Q'sunun hasar çarpanı arttı.

Kindred: Q'nun bekleme süresi azaldı; taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde arttı.

Kog'Maw: Q'nun direnç eksiltmesi arttı. E'nin bedeli azaldı.

Lulu: W'nun bekleme süresi azaldı; takım arkadaşına yönelik ilave saldırı hızı ilk yetenek seviyelerinde arttı.

Morgana: W'nun destansı olmayan canavarlara verdiği hasar azaldı.

Rumble: Pasifin hararet etkisiyle verdiği ilave isabet hasarı azaldı.

Sett: W'nun hasar oranı arttı. R'nin hasar oranı arttı.

Shen: R'nin kalkanı azaldı; artık ilave cana bağlı olarak artıyor.

Taric: Q'nun bedeli ileri yetenek seviyelerinde azaldı. Master Yi ile kurduğu bağın etkileşimi güncellendi.

Trundle: E'nin yavaşlatma etkisi ilk yetenek seviyelerinde arttı.

Vladimir: Q'nun bekleme süresi ileri yetenek seviyelerinde arttı.

Xerath: Q'nun hasarı arttı. W'nun taban hasarı ve gelişmiş taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde arttı.

EŞYALAR

Ölümün Dansı: 11.8'deki Aytaşı ayarlamaları, onu diğer destek eşyalarından daha zayıf hale getirdi. Bu yüzden taban iyileştirmesinden aldığımız gücün bir kısmını geri veriyoruz. Bu, sağladığı iyileştirme ve kalkan gücüyle birleştiğinde eşyayı çok daha tatmin edici yapacak.

Dinçleştirici Aytaşı: 11.8'deki Aytaşı ayarlamaları, onu diğer destek eşyalarından daha zayıf hale getirdi. Bu yüzden taban iyileştirmesinden aldığımız gücün bir kısmını geri veriyoruz. Bu, sağladığı iyileştirme ve kalkan gücüyle birleştiğinde eşyayı çok daha tatmin edici yapacak.

Sinsi Pençe: Sinsi Pençe'nin hedef alma mekaniğini ayarlayarak daha basit ve affedici hale getiriyoruz; çünkü eşyanın kullanımı bazı yetenek setlerinde diğerlerine kıyasla daha zordu. Eşyanın menzilini arttırmıyoruz; fakat artık Sinsi Pençe'yi kombonun ortasında kullanırken yanlış yere tıklarsanız, eşyanın aktifi hiçbir şey yapmamak yerine muhtemelen üstüne tıklamaya çalıştığınız hedefe isabet edecek.

Günateşi Kalkanı: Eski zamanlarda güneşe… ya da Günateşi'ne hürmet edilirdi. Fakat günün birinde Kimyasal Tanklar geldi ve önlerine çıkan herkesi ezip geçti. Günateşi Kalkanı'nın rakipleri yeniden eritmesine yardım ederek ateşi geri getiriyoruz.

Turbo Kimyasal Tankı: Ormancılar Turbo Kimyasal Tankı'nı aldığında haritada koşuşturarak tutarlı bir şekilde savaş başlatabiliyor ve baskın yapabiliyor. Dolayısıyla eşyayı dizginliyoruz.

Aklın Sonu: Aklın Sonu epey özel bir eşya ve doğru durumlarda tercih edildiğinde bile yeterince güçlü değil. Tarifini değiştirerek ve hasarını arttırarak onu daha fazla şampiyona hitap eden ve genel olarak kuvvetli olan bir eşya haline getiriyoruz.