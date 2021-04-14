League Of Legends 11.8 Yama Notları yayınlandı

Öne çıkan değişiklikler ve yenilikler neler?

League of Legends 11.8 yama notları yayınlandı. Yama Notlarında eşya ve şampiyon güncellemeleri ile birlikte hata gidermeleri, oyun içi dükkan düzenlemeleri, dereceli düzenlemeleri ve yakında oyuna eklenecek olan kostüm ve renklerini içeriyor.

Peki, 11.8 güncellemesinde öne çıkan değişiklikler ve yenilikler neler oldu? Gelin hep birlikte göz atalım.

League Of Legends 11.8 Yama Notları

Şampiyonlar

Gwen

Gwen, 11.8 Yaması'nda 15 Nisan tarihinde çıkış yapacak.

Annie

W'nün bedeli arttı.

W - Ateşle

70/80/90/100/110 Mana ? 90/95/100/105/110 Mana

Aphelios

Pasifinin zırh deşme oranı arttı. Ayrıca R güçlendirildi.

İşaret Başına Calıbrum Hasarı: 40/70/100 ? 50/80/110

Severum'un İyileştirmesi: 250/375/500 ? 275/400/525

Gravıtum'un Sabitleme Süresi: 1,25 saniye ? 1,35 saniye

Infernum'un Saçılma Hasarı: İlk hasarın %85'i ? İlk hasarın %90'ı

Crescendum'un Çakram İadesi: 4 ilave (toplam 5) ? 5 ilave (toplam 6)

Cassiopeia

E'nin mana bedeli azaldı.

E - İkiz Diş

Bedel: 50 Mana ? 50/48/46/44/42 Mana

Dr. Mundo

Pasifinin azami can yenilenmesi arttırıldı.

Pasif - Adrenalin Akışı

Azami Can Yenilenmesi: %1,5 ? %2,5

Q - Mikroplu Satır

Minyonlara ve Canavarlara Karşı Sınırlı Hasar: 300/350/400/450/500 ? 100/200/300/400/500

Can Bedeli Yenilemesi: %50 ? %100

Gnar

W - Hiper

İlave Hareket Hızı R'nin seviyesine bağlı olarak 3 saniye içinde azalarak kaybolan %30/45/60/75 Hareket Hızı ? R'nin seviyesine bağlı olarak 3 saniye içinde azalarak kaybolan %20/40/60/80 Hareket Hızı

LeBlanc

Q'nun hasarı arttırıldı.

Q - Şer Mührü

Taban Hasar: 55/80/105/130/155 ? 65/90/115/140/165

Toplam Hasar: 110/160/210/260/310 ? 130/180/230/280/330

Lee Sin

E'nin bekleme süresi azaldı.

E - Fırtına

Bekleme Süresi: 10 saniye ? 8 saniye

Orianna

E'nin büyü direnci azaldı.

E - Komut: Koru

İlave Dirençler: 10/15/20/25/30 Zırh ve Büyü Direnci ? 6/12/18/24/30 Zırh ve Büyü Direnci

Rammus

Q - Güç Topu

Taban Hasar: 100/135/170/205/240 ? 100/130/160/190/220

W - Tortop

Normal saldırılar artık Tortop'un süresini 0,4 saniye uzatıyor. Süre en fazla 4 saniyeye kadar uzayabiliyor.

E - Çıldırtan Dikenler

Kışkırtma Süresi: 1,25/1,5/1,75/2/2,25 saniye ? 1,2/1,4/1,6/1,8/2 saniye

R - Keskin Gülle

Bekleme Süresi: 100/80/60 saniye ? 130/110/90 saniye

Rumble

Taban nitelikler

Büyü Direnci: 32 ? 28

Büyü Direnci Büyüme Oranı: 1,25 ? 0,75

Pasif - Hurdalık Devi

Seviyeye bağlı olarak 25-110 (+%30 YG) ? 10-50 (+ hedefin azami canının %6'sı) (+%30 YG)

E - Elektro Zıpkın

Elektro Zıpkın artık hedefin büyü direncini 4 saniyeliğine toplanarak birikecek şekilde %10 (Tehlike Bölgesi'ndeyken %15) azaltıyor.

Thresh

E - Derisini Yüz

Bekleme Süresi: 9 saniye ? 11/10,5/10/9,5/9 saniye

Vladimir

Q'nun bekleme süresi azaldı.

Q - Kan Nakli

Bekleme Süresi: 9/8/7/6/5 saniye ? 9/7,75/6,5/5,25/4 saniye

Yorick

E - Sisin Matemi

Sis Gezginlerinin İlk Sıçrama Hasarı İlk saldırıda: %200 ? İlk saldırıda %100 (normal hasar)

R - Adaların Ağıdı

Yakın dövüşçü ve menzilli minyonlar yerine Sis'in Hanımı'na öncelik verir ? Sis'in Hanımı yerine yakın dövüşçü ve menzilli minyonlara öncelik verir

Zac

W - Maddenin Kararsız Hali

Hasar: 25/40/55/70/85 (+ hedefin azami canının %4/5/6/7/8'i) (100 YG başına +%2) ? 35/50/65/80/95 (+ hedefin azami canının %4/5/6/7/8'i) (100 YG başına +%4)

Eşyalar

Shurelya'nın Savaş Şarkısı

5 Yetenek Hızı

Donmuş Yürek

Zırh 70 ? 80

Kimyasal Çürütücü

Yetenek Gücü 50 ? 55

Ionia Çizmeleri

Toplam Bedel 900 Altın ? 950 Altın

Hextech Füzekemer

Can 350 ? 250

Büyü Nüfuzu: 6

Geliştirilmiş Sırt Roketi (ORNN Geliştirmesi) Canı 450 ? 350

Geliştirilmiş Sırt Roketi (ORNN Geliştirmesi) Büyü Nüfuzu: 10

Oyun İçi Dükkan Güncellemeleri

Tüm Eşyalar görünümünden bir ihtişamlı eşya almak, artık ihtişamlı eşya sırasını daraltıyor.

Arayüzün boyutunu ayarlamanın, dükkanın bazı bölümlerini bozmasına yol açan sorun giderildi.

Çeşitli performans iyileştirmeleri yapıldı ve hatalar giderildi.

Giderilen Hatalar

Lol İstemcisi: İstemci yüklenirken sosyal panelinin sürekli kaybolup yeniden belirmesine yol açan hata giderildi.

Lol İstemcisi: Oyuncuların profillerinde belli şampiyonların istatistiklerini görememelerine yol açan hata giderildi.

Rakan'ın E - Savaş Dansı yeteneğinin ikinci kullanımı artık Aery'yi Çağır'ı tetikliyor.

Sion'un R - Durdurulamaz Hücum yeteneği artık çok büyük hedefleri havaya savuruyor.

Corki'nin E - Makineli Tüfek yeteneğinin ipucu, doğru değerleri gösterecek şekilde düzeltildi.

Kennen'in W - Elektrik Dalgası yeteneğinin ses efektlerinin kullanımdan sonra şampiyon katledilene kadar oynatılmasına yol açan hata giderildi.

Alistar artık Morgana'nın E - Kara Kalkan ve Malzahar'ın Pasif - Hiçlik Geçişi yeteneklerine karşı E - Ezgeç yükü üretebiliyor.

Kindred'ın W - Kurdun Hiddeti yeteneği Yampiri Yengeç bölgeye girmeden önce kullanıldıysa, yeteneğin onu hedef almamasına yol açan hata giderildi.

Trundle'ın W - Donmuş Krallık yeteneği artık mutlak sömürüyle elde edilen iyileştirmeyi arttırıyor.

Jarvan IV'ün Hızkesen'in etkisini ve R - Afet yeteneğini aynı anda kullandığında, yeteneğin oluşturduğu yüzey şeklinden ayrılabilmesine yol açan hata giderildi.

Orianna'nın E - Komut: Koru yeteneğinin ipucundaki hasar ve kalkan değerlerinin birbiriyle değişmesine yol açan hata giderildi.

Yuumi artık menzili dışında ve çatışmada olan bir takım arkadaşının üstünde W2 - Plan Değişikliği yeteneğini art arda kullandığında Dinçleştirici Aytaşı'nın etkisini tetikleyemiyor.

Demirdiş Kırbacı, Kaniçen ve Hızkesen pasiflerinin, rakip şampiyonların büyü kalkanlarını kaldırmamalarına yol açan hata giderildi.

Sinsi Pençe'nin Kum Darbesi pasifinin büyü kalkanına sahip hedeflere hasar vermesine ve zayıflatma uygulamasına yol açan hata giderildi.

Şövalyenin Adağı'nın Fedakarlık pasifi artık kullanıcı hedef alınamaz haldeyse bile Layık şampiyonun aldığı hasarı kullanıcısına yönlendiriyor.

Kayle, Kraken Katili'ne sahipken ve E - Yıldızateşi Kılıcı yeteneğini üçüncü saldırı olarak kullandığında artık gerçek hasar veriyor.

Jayce artık Kraken Katili'ne sahipken Merkür Topu'yla yaptığı üçüncü saldırısında yalnızca kritik vuruş yaptığında değil, her durumda gerçek hasar veriyor.

Denizlerin Belası Diana'nın repliği artık Q - Hilal Saldırısı yeteneği kullanıldığında oynatılıyor.

Savaş Akademisi Caitlyn'in W - Yordle Kapanı yeteneğinin isabet repliği artık kapanın konumundan değil, Caitlyn'in konumundan oynatılıyor. R - Son Koz yeteneğinin kullanım repliği artık tüm rakiplere ve takım arkadaşlarına oynatılıyor.

Fiora'nın R - Büyük Mücadele repliği artık hedefin konumundan değil, Fiora'nın konumundan oynatılıyor.

Yakında Gelecek Kostüm ve Renkler

Kara Buz Sion

Kara Buz Vel'Koz

Ejder Muhafız Galio ve Ejderkatili Kayle

Ejderkatili Twitch

Uzayın Ritmi Gwen

League Of Legends 11.8 Yama Notları için daha fazla detaya göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros