League Of Legends 11.8 Yama Notları yayınlandı
Öne çıkan değişiklikler ve yenilikler neler?
League of Legends 11.8 yama notları yayınlandı. Yama Notlarında eşya ve şampiyon güncellemeleri ile birlikte hata gidermeleri, oyun içi dükkan düzenlemeleri, dereceli düzenlemeleri ve yakında oyuna eklenecek olan kostüm ve renklerini içeriyor.
Peki, 11.8 güncellemesinde öne çıkan değişiklikler ve yenilikler neler oldu? Gelin hep birlikte göz atalım.
League Of Legends 11.8 Yama Notları
Şampiyonlar
Gwen
Gwen, 11.8 Yaması'nda 15 Nisan tarihinde çıkış yapacak.
Annie
W'nün bedeli arttı.
W - Ateşle
70/80/90/100/110 Mana ? 90/95/100/105/110 Mana
Aphelios
Pasifinin zırh deşme oranı arttı. Ayrıca R güçlendirildi.
İşaret Başına Calıbrum Hasarı: 40/70/100 ? 50/80/110
Severum'un İyileştirmesi: 250/375/500 ? 275/400/525
Gravıtum'un Sabitleme Süresi: 1,25 saniye ? 1,35 saniye
Infernum'un Saçılma Hasarı: İlk hasarın %85'i ? İlk hasarın %90'ı
Crescendum'un Çakram İadesi: 4 ilave (toplam 5) ? 5 ilave (toplam 6)
Cassiopeia
E'nin mana bedeli azaldı.
E - İkiz Diş
Bedel: 50 Mana ? 50/48/46/44/42 Mana
Dr. Mundo
Pasifinin azami can yenilenmesi arttırıldı.
Pasif - Adrenalin Akışı
Azami Can Yenilenmesi: %1,5 ? %2,5
Q - Mikroplu Satır
Minyonlara ve Canavarlara Karşı Sınırlı Hasar: 300/350/400/450/500 ? 100/200/300/400/500
Can Bedeli Yenilemesi: %50 ? %100
Gnar
W - Hiper
İlave Hareket Hızı R'nin seviyesine bağlı olarak 3 saniye içinde azalarak kaybolan %30/45/60/75 Hareket Hızı ? R'nin seviyesine bağlı olarak 3 saniye içinde azalarak kaybolan %20/40/60/80 Hareket Hızı
LeBlanc
Q'nun hasarı arttırıldı.
Q - Şer Mührü
Taban Hasar: 55/80/105/130/155 ? 65/90/115/140/165
Toplam Hasar: 110/160/210/260/310 ? 130/180/230/280/330
Lee Sin
E'nin bekleme süresi azaldı.
E - Fırtına
Bekleme Süresi: 10 saniye ? 8 saniye
Orianna
E'nin büyü direnci azaldı.
E - Komut: Koru
İlave Dirençler: 10/15/20/25/30 Zırh ve Büyü Direnci ? 6/12/18/24/30 Zırh ve Büyü Direnci
Rammus
Q - Güç Topu
Taban Hasar: 100/135/170/205/240 ? 100/130/160/190/220
W - Tortop
Normal saldırılar artık Tortop'un süresini 0,4 saniye uzatıyor. Süre en fazla 4 saniyeye kadar uzayabiliyor.
E - Çıldırtan Dikenler
Kışkırtma Süresi: 1,25/1,5/1,75/2/2,25 saniye ? 1,2/1,4/1,6/1,8/2 saniye
R - Keskin Gülle
Bekleme Süresi: 100/80/60 saniye ? 130/110/90 saniye
Rumble
Taban nitelikler
Büyü Direnci: 32 ? 28
Büyü Direnci Büyüme Oranı: 1,25 ? 0,75
Pasif - Hurdalık Devi
Seviyeye bağlı olarak 25-110 (+%30 YG) ? 10-50 (+ hedefin azami canının %6'sı) (+%30 YG)
E - Elektro Zıpkın
Elektro Zıpkın artık hedefin büyü direncini 4 saniyeliğine toplanarak birikecek şekilde %10 (Tehlike Bölgesi'ndeyken %15) azaltıyor.
Thresh
E - Derisini Yüz
Bekleme Süresi: 9 saniye ? 11/10,5/10/9,5/9 saniye
Vladimir
Q'nun bekleme süresi azaldı.
Q - Kan Nakli
Bekleme Süresi: 9/8/7/6/5 saniye ? 9/7,75/6,5/5,25/4 saniye
Yorick
E - Sisin Matemi
Sis Gezginlerinin İlk Sıçrama Hasarı İlk saldırıda: %200 ? İlk saldırıda %100 (normal hasar)
R - Adaların Ağıdı
Yakın dövüşçü ve menzilli minyonlar yerine Sis'in Hanımı'na öncelik verir ? Sis'in Hanımı yerine yakın dövüşçü ve menzilli minyonlara öncelik verir
Zac
W - Maddenin Kararsız Hali
Hasar: 25/40/55/70/85 (+ hedefin azami canının %4/5/6/7/8'i) (100 YG başına +%2) ? 35/50/65/80/95 (+ hedefin azami canının %4/5/6/7/8'i) (100 YG başına +%4)
Eşyalar
Shurelya'nın Savaş Şarkısı
5 Yetenek Hızı
Donmuş Yürek
Zırh 70 ? 80
Kimyasal Çürütücü
Yetenek Gücü 50 ? 55
Ionia Çizmeleri
Toplam Bedel 900 Altın ? 950 Altın
Hextech Füzekemer
Can 350 ? 250
Büyü Nüfuzu: 6
Geliştirilmiş Sırt Roketi (ORNN Geliştirmesi) Canı 450 ? 350
Geliştirilmiş Sırt Roketi (ORNN Geliştirmesi) Büyü Nüfuzu: 10
Oyun İçi Dükkan Güncellemeleri
Tüm Eşyalar görünümünden bir ihtişamlı eşya almak, artık ihtişamlı eşya sırasını daraltıyor.
Arayüzün boyutunu ayarlamanın, dükkanın bazı bölümlerini bozmasına yol açan sorun giderildi.
Çeşitli performans iyileştirmeleri yapıldı ve hatalar giderildi.
Giderilen Hatalar
Lol İstemcisi: İstemci yüklenirken sosyal panelinin sürekli kaybolup yeniden belirmesine yol açan hata giderildi.
Lol İstemcisi: Oyuncuların profillerinde belli şampiyonların istatistiklerini görememelerine yol açan hata giderildi.
Rakan'ın E - Savaş Dansı yeteneğinin ikinci kullanımı artık Aery'yi Çağır'ı tetikliyor.
Sion'un R - Durdurulamaz Hücum yeteneği artık çok büyük hedefleri havaya savuruyor.
Corki'nin E - Makineli Tüfek yeteneğinin ipucu, doğru değerleri gösterecek şekilde düzeltildi.
Kennen'in W - Elektrik Dalgası yeteneğinin ses efektlerinin kullanımdan sonra şampiyon katledilene kadar oynatılmasına yol açan hata giderildi.
Alistar artık Morgana'nın E - Kara Kalkan ve Malzahar'ın Pasif - Hiçlik Geçişi yeteneklerine karşı E - Ezgeç yükü üretebiliyor.
Kindred'ın W - Kurdun Hiddeti yeteneği Yampiri Yengeç bölgeye girmeden önce kullanıldıysa, yeteneğin onu hedef almamasına yol açan hata giderildi.
Trundle'ın W - Donmuş Krallık yeteneği artık mutlak sömürüyle elde edilen iyileştirmeyi arttırıyor.
Jarvan IV'ün Hızkesen'in etkisini ve R - Afet yeteneğini aynı anda kullandığında, yeteneğin oluşturduğu yüzey şeklinden ayrılabilmesine yol açan hata giderildi.
Orianna'nın E - Komut: Koru yeteneğinin ipucundaki hasar ve kalkan değerlerinin birbiriyle değişmesine yol açan hata giderildi.
Yuumi artık menzili dışında ve çatışmada olan bir takım arkadaşının üstünde W2 - Plan Değişikliği yeteneğini art arda kullandığında Dinçleştirici Aytaşı'nın etkisini tetikleyemiyor.
Demirdiş Kırbacı, Kaniçen ve Hızkesen pasiflerinin, rakip şampiyonların büyü kalkanlarını kaldırmamalarına yol açan hata giderildi.
Sinsi Pençe'nin Kum Darbesi pasifinin büyü kalkanına sahip hedeflere hasar vermesine ve zayıflatma uygulamasına yol açan hata giderildi.
Şövalyenin Adağı'nın Fedakarlık pasifi artık kullanıcı hedef alınamaz haldeyse bile Layık şampiyonun aldığı hasarı kullanıcısına yönlendiriyor.
Kayle, Kraken Katili'ne sahipken ve E - Yıldızateşi Kılıcı yeteneğini üçüncü saldırı olarak kullandığında artık gerçek hasar veriyor.
Jayce artık Kraken Katili'ne sahipken Merkür Topu'yla yaptığı üçüncü saldırısında yalnızca kritik vuruş yaptığında değil, her durumda gerçek hasar veriyor.
Denizlerin Belası Diana'nın repliği artık Q - Hilal Saldırısı yeteneği kullanıldığında oynatılıyor.
Savaş Akademisi Caitlyn'in W - Yordle Kapanı yeteneğinin isabet repliği artık kapanın konumundan değil, Caitlyn'in konumundan oynatılıyor. R - Son Koz yeteneğinin kullanım repliği artık tüm rakiplere ve takım arkadaşlarına oynatılıyor.
Fiora'nın R - Büyük Mücadele repliği artık hedefin konumundan değil, Fiora'nın konumundan oynatılıyor.
Yakında Gelecek Kostüm ve Renkler
Kara Buz Sion
Kara Buz Vel'Koz
Ejder Muhafız Galio ve Ejderkatili Kayle
Ejderkatili Twitch
Uzayın Ritmi Gwen
League Of Legends 11.8 Yama Notları için daha fazla detaya göz atmak isterseniz, tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros