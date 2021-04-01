League of Legends 11.7 yama notları açıklandı!
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Dünyanın en çok sevilen MOBA oyunların biri olan LoL'ün yeni gelen güncellemesinde şampiyonlar ve eşyalardaki değişiklikler dikkat çekiyor. İşte League of Legends 11.7 yama notları!
Türkiye'de ve dünya çapında milyonlarca oyuncusu olan strateji oyunu League of Legends'in son yaması 11.7 yayınlandı. Yeni gelen yamada şampiyonların yetenekler değerlerinde azalmalar ve artışlar olurken bazı eşyaların da güçlerinde değişiklikler meydana geldi. İşte League of Legends'in yeni 11.7 yaması notları!
LEAGUE OF LEGENDS 11.7 YAMA NOTLARI
ŞAMPİYONLAR
- Alistar: Q'nun taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaldı. E'nin güçlendirilmiş normal saldırısının ilave hasarı azaldı.
- Amumu: Q'nun bedeli azaldı. E'nin bekleme süresi azaldı.
- Ashe: R'nin bekleme süresi ileri yetenek seviyelerinde azaldı.
- Braum: E'nin bekleme süresi azaldı. R'nin azami havaya savurma süresi ileri yetenek seviyelerinde arttı.
- Hecarim: E'nin ilave hareket hızı ileri yetenek seviyelerinde azaldı.
- Ivern: E'nin taban hasarı ileri yetenek seviyelerinde azaldı.
- Kai'sa: R'nin bekleme süresi ilk yetenek seviyelerinde arttı.
- Kindred: Q'nun ilave hasar oranı arttı. E'nin bekleme süresi azaldı.
- Lissandra: Q'nun taban hasarı arttı.
- Mordekaiser: Q'nun ayrı düşen rakiplere verdiği hasar arttı.
- Rell: E'nin sersemletme süresi azaldı.
- Teemo: Pasifin ilave saldırı hızı süresi arttı. E'nin isabet halinde taban hasarı arttı.
- Thresh: W'nun taban kalkanı ileri yetenek seviyelerinde azaldı.
- Tristana: Taban saldırı gücü azaldı.
- Udyr: Taban saldırı gücü azaldı.
- Varus: Taban saldırı gücü büyüme oranı arttı.
- Yasuo: Taban saldırı gücü büyüme oranı arttı.
- Yorick: İşaretli rakip şampiyonlar ve büyük canavarlar artık yakınlarındaki mezarlardan Sis Gezgini uyandırıyor. Sis Gezginleri artık rakiplerin üstüne atladığında onlara hasar veriyor. E'nin kullanımı güncellendi.
EŞYALAR
- Canbiçen: Canbiçen hem sınıfındaki hem de sınıfında olmayan diğer eşyalara kıyasla fazla yüksek bir performans sergiliyor. Bu değişikliklerden sonra Canbiçen hâlâ etkili olacak ama onu ilk eşya olarak almak eskisi kadar kârlı olmayacak.
- Hepbuz: Hepbuz 11.4'te getirdiğimiz değişikliklerin ardından Vadi'de sık ık tercih ediliyor. Oyuncuların her üç ihtişamlı eşyayı da kullanabileceği durumların olması güzel bir şey; fakat Hepbuz'un hasarı, kitle kontrolü gücü göz önünde bulundurulduğunda biraz fazla yüksek. Bu yüzden onu azaltıyoruz.
- Dominik Efendi'nin Hürmetleri: Dominik Efendi'nin Hürmetleri nişancıların sık sık ikinci eşya olarak tercih ettikleri bir seçenek oldu. Her durumda alınmasını önlemek ve onu özellikle de dayanıklı şampiyonlara karşı etkili bir eşya haline getirmek için bazı ayarlamalara gidiyoruz.
- Serylda'nın Garezi: Garezimizi geride bıraktık. Serylda'yı suikastçılar için daha erişilebilir hale getiriyoruz.
- Üçlü Kuvvet: Üçlü Kuvvet'in sağladığı saldırı hızı biraz fazla yüksekti. Bu da hedef kitlesinin büyük bir bölümünün eşyayı tercih etmemesine yol açıyordu. Daha fazla kullanıcıya hitap etmesi için Üçlü Kuvvet'in niteliklerini ve ihtişamlı pasifini değiştiriyoruz.
- Turbo Kimyasal Tankı: Turbo Kimyasal Tankı hız sınırını ve beklentilerimizi çabucak aşmaya başardı. Dolayısıyla eşyanın gücünü hareket hızından yavaşlatmaya aktarıyoruz.
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