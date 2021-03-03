League of Legends 11.5 yama notları
03.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:49
Öne çıkan değişiklikler ve yenilikler neler?
League of Legends 11.5 yama notları yayımlandı. Peki, 11.5 güncellemesinde öne çıkan değişiklikler ve yenilikler neler oldu? Gelin hep birlikte göz atalım.
LOL 11.5 YAMA NOTLARI NELER SUNUYOR?
Bu yamada Azir, Gragas, Udyr gibi oyunun ilerleyen zamanlarında önemli bir etkisi olan şampiyonlar zayıflatılırken Kog'Maw, Master Yi, Jax gibi bazı şampiyonlar güçlendirildi. Hızkesen, Muramana gibi bazı eşyalarda değişikliğe gidildi.
ŞAMPİYONLARAzir
W - İleri!
Gragas
Jax
Karma
Kaynak: Playerbros