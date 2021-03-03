League of Legends 11.5 yama notları

League of Legends 11.5 yama notları yayımlandı. Peki, 11.5 güncellemesinde öne çıkan değişiklikler ve yenilikler neler oldu? Gelin hep birlikte göz atalım.

LOL 11.5 YAMA NOTLARI NELER SUNUYOR?

Bu yamada Azir, Gragas, Udyr gibi oyunun ilerleyen zamanlarında önemli bir etkisi olan şampiyonlar zayıflatılırken Kog'Maw, Master Yi, Jax gibi bazı şampiyonlar güçlendirildi. Hızkesen, Muramana gibi bazı eşyalarda değişikliğe gidildi.

ŞAMPİYONLAR

AzirW - İleri!

Gragas

Jax

Karma

Kaynak: Playerbros