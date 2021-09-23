League Of Legends 11.19 Yama Notları yayınlandı
Oyuncuların merakla beklediği URF modu geri geldi!
Riot Games çoğu zaman olduğu gibi VALORANT, League Of Legends ve Teamfight Tactics gibi oyunlarının yeni güncellemelerini yakın zamanlarda yayınladı. Bu oyunların aralarından League Of Legends ise nasibini 11.19 güncellemesi ile aldı. Biz de bu yazımızda League Of Legends 11.19 Yama Notları ve detaylarına yer veriyoruz.
League Of Legends 11.19 güncellemesi ile birçok şampiyonun taban nitelikleri ve yeteneklerinde düzenlemeler yapılırken, oyuncuların merakla beklediği URF(Ultra Rekabet Faktörü) modunun oyuna eklendiğini görüyoruz. Ayrıca bilgisayar başından ayrılma cezalarında da bir güncellemeye gidildi.
Şimdi hızlıca League Of Legends 11.19 Yama Notları detaylarına göz atmaya başlayalım.
League Of Legends 11.19 Yama Notları
Şampiyonlar
Vex
23 Eylül'den itibaren Vex ve gölkgesi oyuncular ile bir araya gelecek.
Aatrox
W - Cehennem Prangası
Bekleme Süresi: 26/23/20/17/14 saniye ? 20/18,5/17/15,5/14 saniye
Akali
Taban Nitelikler
Can Yenilenmesi: 8 ? 9
Can Yenilenmesi Büyüme Oranı: 0,5 ? 0,9
Cho'Gath
Q - Kazıklı Zemin
Bekleme Süresi: 7 saniye ? 6 saniye
Fizz
Pasif - Çevik Dövüşçü
Şampiyon normal saldırılarına karşı ilave hasar azaltma etkisi kaldırıldı.
W - Deniztaşı Zıpkın
İsabet Halinde Hasar: 20/25/30/35/40 (+%35 YG) ? 10/15/20/25/30 (+%35 YG)
E - Oyunbaz/ Düzenbaz
Bekleme Süresi: 16/14,5/13/11,5/10 saniye ? 16/14/12/10/8 saniye
R - Denizin Dişleri
Küçük Köpekbalığı Hasarı 150/225/300 (+%70 YG) ? 150/250/350 (+%80 YG)
Büyük Köpekbalığı Hasarı 200/275/300 (+%85 YG) ? 225/325/425 (+%100 YG)
Gigalodon Hasarı 250/325/400 (+%100 YG) ? 300/400/500 (+%120 YG)
Galio
W - Durand Kalkanı
Bekleme Süresi 18 saniye ? 18/17,5/17/16,5/16 saniye
Gragas
W - Ayyaş Hiddeti
İlave Büyü Hasarı: 20/50/80/110/140 (+ hedefin azami canının %7'si) (+%60 YG) ? 20/50/80/110/140 (+ hedefin azami canının %7'si) (+%70 YG)
Gwen
Taban Nitelikler
Can Yenilenmesi 7 ? 8,5
Kennen
Q - Gürleyen Yıldız
Hasar: 85/130/175/220/265 (+%80 YG) ? 75/120/165/210/255 (+%75 YG)
Mordekaiser
E - Ecelin Eli
Bekleme Süresi: 22/19/16/13/10 saniye ? 18/16/14/12/10 saniye
Poppy
Pasif - Demir Elçi
Bekleme Süresi 1/7/13. seviyelerde 16/12/8 saniye ? 1/7/13. seviyelerde 13/10/7 saniye
Qiyana
Q - Ixtal Bıçağı
Yakala Yakalayabilirsen: Qiyana'nın E+Q kombosunun hedefi, E'si tamamlandıktan sonra hala taban saldırı menzilindeyse (150 Birim) E'den kaçmak mümkün olmayacak.
Canavarlara Yönelik İlave Hasar: %25 ? %50
Renekton
Taban Nitelikler
Can Büyüme Oranı 87 ? 92
W - İnsafsız Yırtıcı
İleri Sar: Güçlendirilmiş saldırı animasyonu yaklaşık olarak %13 hızlandırıldı.
Kendini Kilitleme Süresi: 0,525 saniye ? 0,375 saniye (hem normal hem de güçlendirilmiş saldırılar için)
Ryze
Q - Aşırı Yük
Büyü Hasarı: 75/100/125/150/175 (+%45 YG) (+%3 İlave Mana) ? 75/100/125/150/175 (+%40 YG) (+%3 İlave Mana)
E - Büyü Akışı
Bekleme Süresi: 3,25/3/2,75/2,5/2,25 saniye ? 3,5/3,25/3/2,75/2,5 saniye
Sejuani
Q - Kutup Saldırısı
Bekleme Süresi: 20/18/16/14/12 saniye ? 18/16,5/15/13,5/12 saniye
Hasar: 80/130/180/230/280 (+%60 YG) ? 90/140/190/240/290 (+%60 YG)
Seraphine
R - Bis
Bekleme Süresi: 180/150/120 saniye ? 160/130/100 saniye
Sion
W - Ruh Eriten
Kalkan: 50/75/100/125/150 (+%40 YG) (+%8/9/10/11/12 Azami Can) ? 60/85/110/135/160 (+%40 YG) (+%8/9/10/11/12 Azami Can)
Sona
Taban nitelikler
Taban Zırh 28 ? 26
Pasif - Baskın Akor
Giderilan Hata: Baskın Akor hasarı seviyeye bağlı olarak 20-245 artar ? Baskın Akor hasarı seviyeye bağlı olarak 20-240 artar
Q - Cesaret İlahisi
Giderilen Hata: Artık Sona'nın göremediği rakipleri hedef alamıyor.
E - Sürat Şarkısı
Giderilen Hata: Baskın Akor - Tempo'nun yavaşlatması, artık hedefin yavaşlatma direnci etkilerini görmezden gelmiyor.
Soraka
R - Dilek
Taban İyileştirme: 150/250/350 (+%55 YG) ? 130/215/300 (+%55 YG)
Sylas
Taban nitelikler
Taban Mana: 280 ? 310
Taban Mana Yenilenmesi: 7 ? 8
Varus
Q - Deşen Ok
Bekleme Süresi: 16/14,5/13/11,5/10 saniye ? 16/15/14/13/12 saniye
Ultra Rekabet Faktörü
URF 11.19'da, tam da Dünya Şampiyonası başlamak üzereyken geri dönüyor!
URF'deki Kalkan Gücü Zayıflatması: %50 oran azalması ? %30 genel azalma
URF Büyücü Minyonunun Taban Altını 21 ? 19,6 (SV'de 14)
URF Yakın Dövüşçü Minyonunun Taban Altını 27 ? 29,4 (SV'de 21)
URF Kuşatma Minyonunun Taban Altını 100 ? 84 (SV'de 60)
Dünya Şampiyonası Clash'i
Dünya Şampiyonası Clash'inin ilk hafta sonunun takım kurma aşaması 27 Eylül'de başlayacak ve maçlar 2-3 Ekim'de oynanacak. Dünya Şampiyonası Clash'inde standart kupa, sancak ve logo Clash ödüllerinin haricinde bir ganimet kapsülü de kazanılabilecek.
Clash ZP Yolu - Oyuncular artık Clash sekmesinden sezon sonu ödülleri yolu ve ZP eşikleri de dahil olmak üzere, sezonluk ZP ilerlemelerini görebilecek.
Bilgisayar Başından Ayrılma Cezaları
Bilgisayar Başından Ayrılma - 1. Aşama 5 oyun için 5 dakikalık sıra gecikmesi
Bilgisayar Başından Ayrılma - 2. Aşama 5 oyun için 10 dakikalık sıra gecikmesi
Bilgisayar Başından Ayrılma - 3. Aşama 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi
Bilgisayar Başından Ayrılma - 4. Aşama 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi + 24 saatlik sıraya girememe cezası
Bilgisayar Başından Ayrılma - 5. Aşama 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi + 3 günlük sıraya girememe cezası
Bilgisayar Başından Ayrılma - 6. Aşama 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi + 7 günlük sıraya girememe cezası
Bilgisayar Başından Ayrılma - 7. Aşama 5 oyun için 15 dakikalık sıra gecikmesi + 2 haftalık sıraya girememe cezası
LoL İstemcisi
Bazı oyuncular şampiyon seçiminde veya Koleksiyon sekmesinde rünleri görüntülerken, ekranın donmasına yol açan hata giderildi.
Oyun sonunda "İstatistikler Bekleniyor" sayfasında geçirilen sürenin önemli ölçüde artmasına yol açan hata giderildi.
Sosyal panelde bir arkadaşınızın adına sağ tıkladığınızda açılan menü, artık bir eylem seçene veya menüyü kapatana dek açık kalıyor.
Sosyal panelden gelen sesler (mesaj ve tıklama sesleri gibi) artık yeniden tutarlı bir şekilde oynatılıyor.
Giderilen Hatalar ve Yaşam Kalitesi Değişiklikleri
Temel Fiora'nın replikleri daha net ve tutarlı olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Bazı Yırtıcı anahtar rünü ipuçları, 11.18 Yaması'ndaki değişiklikleri yansıtacak şekilde düzeltildi.
Nasus'un Q - Sömürü Darbesi yeteneği artık yetenek hasarı verilince oluşan eşya etkilerini tetikliyor (Luden'in Çığlığı veya Tanrıça'nın Gözyaşı gibi).
Irelia'nın Q - Uçarbıçak yeteneğinin zaman zaman iki kat hasar vermesine yol açan hata giderildi.
Q - İntikam Bumerangı ilerlerken E - Kahraman Sallanışı yeteneği kullanılmışsa ve bir yüzey şekline isabet etmemişse, Akshan'ın hemen bir Q - İntikam Bumerangı daha kullanabilmesine yol açan hata giderildi.
Braum'un E - Kapı Gibi yeteneği, kalkana bir şampiyon tarafından hasar veren ilk yetenek Jayce'in Q - Şok Patlaması'ysa, onun hasarını doğru bir şekilde engelliyor.
Malzahar'ın Pasif - Hiçlik Geçişi yeteneğinin, Gece Tırpanı'nın Ruhsöken pasifini tetikleyen saldırıların ve yeteneklerin hasarını doğru bir şekilde azaltmamasına yol açan hata giderildi.
Aurelion Sol, Savaş Sisi'nden çıktığında Q - Felaket Yıldızı yeteneğinin görsel efektlerinin senkronizasyonunun bozulmasına ve olduğundan daha uzakta görünmesine yol açan hata giderildi.
Qiyana'nın W - Diyarın Hakimi yeteneğini kullandıktan sonra zaman zaman Q - Ixtal Bıçağı yeteneğinin bekleme süresini görmezden gelmesine yol açan hata giderildi.
Taliyah Q - Taş Hasadı yeteneğini İşlenmiş Zemin'in üstünde hareket etmeden kullandığında, şampiyonun pasifinin bekleme süresi sıfırlanana kadar bir kez daha Q kullanamamasına yol açan hata giderildi.
Kararma artık Gangplank'in fıçıları veya Teemo'nun mantarları gibi şampiyonlar tarafından oluşturulan, hedef alınabilir nesnelere karşı mutlak sömürü sağlamıyor.
Doran'ın Kılıcı ve Açgözlü Avcı artık totemlere karşı fiziksel sömürü sağlamıyor.
Vadiyaran'ın Ornn geliştirmesi olan Icathia'nın Laneti, artık efsanevi eşya başına 8 YG sağlıyor.
Sinsi Pençe'nin Kum Darbesi aktifi çok kısa menzilden kullanıldığında, etkinin ilave hasarının tetiklenmemesine yol açan hata giderildi.
Sinsi Pençe'nin Kum Darbesi aktifi kullanılmadan hemen önce Bard'ın R - Kader Birliği yeteneğinden isabet almak, artık zamanı durdurma etkisi sona erdikten sonra yeteneklerin kullanılmasını engellemiyor.
Gece Tırpanı'nın Ruhsöken pasifinin eşya alındığında zamanı durdurma etkisi altında olan rakiplere karşı tetiklenmemesine yol açan hata giderildi.
Bir şampiyon katledilmişken Donmuş Yürek aldığında, Kışın Sinesi pasifinin kısa süre önce kullanıcının saldırdığı rakiplere karşı tetiklenmesine yol açan hata giderildi.
Irelia 4 Pasif - Ionia Azmi yüküne sahipken, bıçaklarının renk değiştirmemesine yol açan hata giderildi.
Yakında Gelecek Kostüm ve Renkler
Şafağın Gölgesi Vex
Şafağın Kanatları Morgana
Şafağın Ruhu Yone
Gecenin Hiddeti Tryndamere
Gecenin Tomurcuğu Lillia
Gecenin Tırpanı Kayn
2021 Dünya Şampiyonası Jarvan IV
Gecenin Tırpanı Kayn Prestij Serisi
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