LEADER Projesi kapsamında Eğirdir Yerel Eylem Grubu Bilgilendirme Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında Gerçekleştirildi AB ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile ortaya çıkan LEADER (Kırsal Ekonominin Kalkındırılması İçin Faaliyetler Arasındaki Bağlantılar) Projesi kapsamında ilçemizde kurulan Eğirdir Yerel Eylem Grubu, Kaymakamımız Adem Çelik ve Belediye Başkanımız Veli Gök eşliğinde gerçekleştirilen toplantıda; LEADER projesinin amaçları, yapılması planlanan projeler, ilçede yapılan saha araştırması sonuçları ve anket sonuçları hakkında bilgi paylaşımı yapmıştır. LEADER Projesi ikinci etap illeri arasında ilimizin de seçilmesiyle birlikte ilçemizde Yerel Eylem Grubu kurulmuştur. LEADER AB ülkelerinde 1991 yılından beri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Ülkemizde ise ilk olarak 2007-2013 Programına dahil edilmiş ve Türkiye, LEADER ile IPARD I Programı sayesinde tanışmıştır. LEADER Projesinin temel amacı kırsalda yaşayan insanların direkt kendi yerel kalkınma süreçlerine katılmalarını sağlamaktır. Bu nedenle tavandan tabana yaklaşım yerine tabandan tavana yaklaşım uygulanmaktadır. Bu sayede talep ve istekleri, mevcut sıkıntıları kendi yerel bölgelerinde uygulanacak projeler ve oluşturulacak strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları sağlanmaktadır. Yerel Eylem Grubunun bir diğer artısı ise ilçede TKDK destekli yatırım yapmayı amaçlayan kişilere Tavsiye Mektubu vererek yatırımın kabul edilmesi açısından artı puan sağlamaktadır. Yerel Eylem Grubu tüm bu faaliyetleri gerçekleştirmek için Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği olarak örgütlenmiştir. Bu oluşum; kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Derneğin kurucu üyeleri; Eğirdir Belediyesi, Eğirdir Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Ziraat Odası, Esnaf Odası, Ege Balık Ağları Gıda Nakliye SAN. LTD. ŞTİ., Gülbudak Gıda Soğutma Tekstil İnşaat ve TİC. LTD. ŞTİ., Sorkuncak Kadın Kooperatifi, Tepeli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi temsilcileri, genç ve kadın katılımcıdan oluşmaktadır. Eğirdir Yerel Eylem Grubumuz resmi olarak kurulmuş olup ilçemiz için faydalı projeler ortaya koymayı amaçlamaktadır. Eğirdir Yerel Eylem Grubu Derneği olarak bu oluşumun bir parçası olmak için aşağıdaki adresten iletişime geçebilirsiniz. E-mail Adresi:

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