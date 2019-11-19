Le Mesurier'in Karaköy'deki ofisine 'Nihad Sarmini' adıyla ikinci kez kargo geldi

19.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:54

Karaköy'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisine Nihad Sarmini adına bugün bir kez daha kargo geldi.

Karaköy Ali Paşa Medresesi Sokak'ta ofisinin önünde 11 Kasım günü sabaha karşı 05.30 sıralarında ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Le Mesurier'in ölümü sonrası evin kapısı mühürlenmiş, polis ekipleri ev ve çevresinde detaylı inceleme yapmıştı.

AYNI İSİMLE İKİNCİ KEZ KARGO GELDİ

Eski İngiliz istihbarat subayının ölümünden bir gün sonra 12 Kasım günü öğle saatlerinde Le Mesurier'in ofisine bir kargo paketi gelmiş, evin kapısı mühürlü olduğu için kargo görevlisi paketi geri götürmüştü. Kargo paketinin üzerinde Nihad Sarmini ismi yer alırken, Sarmini'nin Suriye İdlib'li olduğu öğrenilmişti. Sosyal medya hesabından Le Mesurier'in ölümü sonrası "Bu sabah büyük bir şok oldu. James Le Mesurier bize her toplantıda, 'daha fazla hayat kurtarmak için ne yapabiliriz!' derdi. Huzur içinde yatsın" paylaşımı yapan Nihad Sarmini adına ofise bugün bir kez daha kargo paketi geldi. Saat 15.00 sıralarında kargo paketini getiren görevli önce ofisin zilini çaldı. Kapının mühürlü olduğunu gören görevli kargo paketini geri götürdü. Kargonun Nihad Sarmini adına 10 Kasım 2019 günü sipariş edildiği görüldü.

Kaynak: DHA

- İstanbul