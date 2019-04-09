Le Marie: Avrupa ve ABD Arasında Bir Ticaret Savaşından Kaçınmalıyız

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, Washington'dan gelen Avrupa mallarına ek gümrük vergisi uygulanabileceği açıklaması üzerine, Avrupa ve ABD'nin ticaret çatışmalarından kaçınmak için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyledi.

Le Marie, "Küresel büyüme durumuna baktığımda, Avrupa ve ABD arasında, sadece havacılık sektörün için bile olsa, bir ticaret çatışmasına izin veremeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.

ABD Ticaret Temsilciliği'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada, Avrupa'dan ithal edilen ürünlere toplamda 11 milyar dolarlık ek gümrük vergisi getirlmesini önerirken, Avrupa Birliği'nden misilleme olarak benzer bir hamle yapılabileceği uyarısı yapılmıştı. - İstanbul

Kaynak: DHA