Le Mans 24 Saat Yarışı, 2 ay ertelendi
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Le Mans 24 Saat Yarışı, 2 ay ertelendi

04.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:22
Le Mans 24 Saat Yarışı, 2 ay ertelendi

2021 Le Mans 24 Saat Yarışı, 12-13 Haziran yerine 21-22 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

2021 Le Mans 24 Saat Yarışı, 12-13 Haziran yerine 21-22 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası takviminde yer alan en eski mücadele olma özelliğini taşıyan yarışın tarihi, organizasyonun seyircili düzenlenme ihtimalini arttırmak amacıyla değiştirildi.

Fransa'nın Le Mans kentinin ev sahipliği yaptığı yarış, bu yıl 89. kez koşulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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