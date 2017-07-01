Le Guen, Titi Transferinden Memnun

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, geçen sezon Kasımpaşa forması giyen Brezilyalı stoper Titi'nin transferinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.



Yeşil-beyazlı kulübün Fransız teknik adam, Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirilen ilk antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Bursaspor'a geldiğinde güzel karşılandığını ve iyi bir izlenimi olduğunu belirten Le Guen, "Burada olmaktan çok gururluyum, çok mutluyum ve Türkiye liginde teknik direktörlük yapacağım için de şimdiden çok büyük bir heyecan duyuyorum." dedi.



Transfer çalışmalarını değerlendiren Le Guen, "Transferle ilgili çalışmalarımızı devam ettirmemiz gerekiyor ama aceleye de yer olmadığını düşünüyorum. Özellikle bugün bir stoper transferini sonuçlandırdık. Bu transferden ötürü çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Özellikle sezon başına kadar 5-6 oyuncuyla, doğru oyuncularla görüşerek, onları takımımıza kazandırarak kadro içinde bir denge sağlayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.



Kendisinin de belirlediği bir kaç oyuncuyu takıma getireceği aktaran Le Guen, şunları kaydetti:



"Ben bu oyuncuları belirledim ve bunlarla ilgili bir yazılı çalışma yaptım ama bazen düşündüklerinizle gerçekler arasında mesafe olabiliyor. Buna bir örnek olarak şunu verebiliriz. Paul Baysee istediğimiz bir oyuncuydu. Denedik ama gerçekleşmedi. Bazen böyle şeyler olabiliyor ama ben temkinli davranma taraftarıyım. Eğer bir transferin olması 2-3 gün gecikecekse ama bizim için doğru transfer olduğuna ikna olmuşsak 2-3 gün gecikmesi benim için sıkıntı yaratmaz. Bursaspor adına en doğru kararın her zaman verileceğine inanıyorum."



Kampa 26 futbolcu götürecek



Le Guen, ilk antrenmanda tam kadro çalışamadılarını kaydederek, "Milli takımlarda yaz boyunca mücadele eden, gelecek veya gidecek oyuncular oluyor. İlk günden itibaren tam kadro çalışmanız çok mümkün olmuyor ama önemli değil." şeklinde görüş belirtti.



Avusturya'da yapılacak kampa yaklaşık 26 futbolcu götürmeyi planlayan Fransız teknik adam, şu ifadeleri kullandı:



"Elimizde uzun bir liste var. Özellikle Avusturya kampına gitmeden önce ayın 14'üne, 15'ine kadar izleyeceğim, gözlemleyeceğim. Eğer yurt dışında yapacağımız kamptan bir çıkar sağlamak istiyorsak o kampa 25 ya da 26 oyuncuyla gitmemiz gerekiyor. 3 kaleci artı 22 ya da 23 oyuncuyla gidersek oradaki tüm oyuncularımıza ve takımımıza fayda sağlayabiliriz. Özellikle bu günlerde yapacağımız çalışmalarda oyuncularımızı gözlemleyerek elimden geldiğince doğru kadroyla, doğru 26 kişiyle ikinci kampımızı gerçekleştirmeye çalışacağım."