Le Guen'den Transfer Açıklaması!

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Süper Lig'in 17. haftasında sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Gençlerbirliği maçıyla ilgili, ''Bu maçta galibiyet alabilirdik." dedi.

Le Guen'den Transfer Açıklaması!

Le Guen, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın  sonucunun kendisinde hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın sonucuna karşılık oyuncularının mücadelesinin kendisini  memnun ettiğini bildiren Le Guen, "Genel olarak memnunum. Bu maçtan galibiyet  alabilirdik. Günün sonunda memnunum." diye konuştu.

Le Guen, "Bursaspor ligin ilk yarısı sonunda geçen sezona oranla  benzer bir performans sergiledi. Bu, ligin ikinci yarısı için sizi  endişelendiriyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ligin ikinci yarısında omurgamızı korumalıyız. 2-3 oyuncu transfer  edersek harika olur. Elimdeki oyuncuların istekli hallerinden zevk alıyorum.  Ancak geliştirmemiz gereken çok şey var. Oyuncularımdan memnunum. Sezona  başlarken çekindiğimiz şeyler vardı. Sezonun ilk yarısı kapanırken bulunduğumuz  noktadan gurur duyabiliriz."

Kaynak: Skorer

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