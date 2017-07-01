Le Guen: Bursa'da Olmaktan Çok Mutluyum

BURSASPOR tarihinin ilk Fransız Teknik Direktörü Paul Le Guen, antrenman öncesi Özlüce Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve ilk izlenimlerini aktardı.



Yeni sezonun ilk çalışması öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fransız teknik adam Le Guen, Bursaspor ile ilgili ilk izleniminin güzel olduğunu belirterek, "Burada olmaktan çok mutluyum. Karşılamanın olduğu günden beri çalışmayı iple çekiyordum" dedi. "Bugün de buradayız" diyen Paul le Guen açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Gönül isterdi ki tam kadro çalışalım, ama bütün takımların yaşadığı bir problem bu. Milli takımlarda yaz boyunca mücadele eden oyuncular, gelecek, gidecek oyuncular oluyor. İlk günden itibaren tam kadro çalışmanız çok mümkün olmuyor. Burada olmaktan çok gururluyum, çok mutluyum. Türkiye liginde teknik direktörlük yapacağım için de çok büyük bir heyecan duyuyorum."



'5 VEYA 6 DOĞRU OYUNCU ALACAĞIZ'



Transferle ilgili de konuşan Le Guen, "Transferde aceleye yer olmadığını düşünüyorum. Özellikle bugün stoper transferini açıkladık. Bu transferden ötürü çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Özellikle sezon başına kadar 5-6 doğru oyuncu ile görüşerek ve takıma kazandırarak kadro içinde doğru bir denge sağlayacağımızı düşünüyorum" diye konutu.



İKİNCİ KAMP KADROSU 26 KİŞİ OLACAK



Avusturya'da yapılacak ikinci etap çalışmalarına 3 kaleci ve 23 oyuncu ile gitmeyi istediklerini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Orada bulunan tüm oyuncularımıza ve takımımıza fayda sağlayacağımızı düşünüyorum. Uzun bir liste var elimizde. Bugünlerde yapacağımız çalışmalarda oyuncuları gözlemleyerek, doğru 26 kişiyle ikinci kampımızı gerçekleştirmeye çalışacağım" şeklinde konuştu.



Le Guen, "Bununla alakalı yazılı bir çalışma yaptım ama bazen düşündüklerinizle gerçekler arasında mesafe olabiliyor. Baysse istediğimiz bir oyuncuydu ama gerçekleşmedi. Bir transferin gerçekleşmesi 2-3 gün gecikecekse ama bizim için doğru transfer olduğuna ikna olacaksak bu bize sıkıntı oluşturmaz. Transfer çalışmaları devam ediyor. Bursaspor adına en doğru kararın verileceğine inanıyorum" dedi.



- Bursa