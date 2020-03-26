Le Franc Filmi
Le Franc filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Le Franc filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
26.03.2020 09:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:57
Djibril Diop Mambéty'nin yazıp yönettiği komedi filminin başrollerinde Dieye Ma, Aminata Fall ve Demba Bâ yer alıyor.
Yönetmen: Djibril Diop Mambéty
Senaryo: Djibril Diop Mambéty
Oyuncular: Dieye Ma, Aminata Fall, Demba Bâ
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Le Franc
Yapımcı Firma: Waka Films
Yapım Yılı: 1994
Yapım Ülkesi: Senegal, İsviçre, Fransa
Orijinal Dili: Wolofça
Filmin Süresi: 46 dk.
Dağıtıcı Firma: Waka Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
Le Franc Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Kaynak: InterSinema.com