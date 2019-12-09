Le Casa de Papel dizisinin 4. sezonu ne zaman başlayacak?

09.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:29

İlk üç sezonda tüm dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşan soygun dizisi La Casa de Papel'in dördüncü sezonu için tarih açıklandı.



İspanyol Antena 3 televizyonundan dizinin yayın haklarını satın alan Netflix, dizinin son sezonun 3 Nisan 2020'de platformunda yayınlayacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle