Le Casa de Papel dizisinin 4. sezonu ne zaman başlayacak?
İlk üç sezonda tüm dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşan soygun dizisi La Casa de Papel'in dördüncü sezonu için tarih açıklandı.Netflix'in sosyal paylaşım sitesinde yayınladığı son videoda, dizinin en çok sevilen karakterleri ile "Asıl Kaos şimdi başlıyor" mesajı yer aldı
09.12.2019 17:29 | Son Güncelleme: 09.12.2019 17:29
İlk üç sezonda tüm dünyada milyonlarca izleyiciye ulaşan soygun dizisi La Casa de Papel'in dördüncü sezonu için tarih açıklandı.
İspanyol Antena 3 televizyonundan dizinin yayın haklarını satın alan Netflix, dizinin son sezonun 3 Nisan 2020'de platformunda yayınlayacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com