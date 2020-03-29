LCW ve Mavi Jeans, online mağazaları da kapattı
Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta mağazalarını kapatan LC Waikiki ve Mavi Jeans, online satışlarını da durdurma kararı aldı.
29.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:41
Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta mağazalarını kapatan LC Waikiki ve Mavi Jeans, online satışlarını da durdurma kararı aldı.
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Kaynak: Dunya.com