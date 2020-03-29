LCW ve Mavi Jeans, online mağazaları da kapattı Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta mağazalarını kapatan LC Waikiki ve Mavi Jeans, online satışlarını da durdurma kararı aldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta mağazalarını kapatan LC Waikiki ve Mavi Jeans, online satışlarını da durdurma kararı aldı. Kaynak: Dunya.com