LCS Yaz Mevsimi play-off ikinci turunda 100 Thieves, Evil Geniuses'ı mağlup etti
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LCS Yaz Mevsimi play-off ikinci turunda 100 Thieves, Evil Geniuses'ı mağlup etti

LCS Yaz Mevsimi play-off ikinci turunda 100 Thieves, Evil Geniuses'ı mağlup etti
Playerbros - Haberler | Gamegar

Hem Closer hem de Armut 2021 Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Tebrikler çocuklar!

LCS 2021 Yaz Mevsimi play-off kazananlar grubu ikinci tur maçları dün gece yarısı 100 Thieves vs Evil Geniuses serisiyle başladı. Daha önceki de belirttiğimiz üzere mevsim finallerinin en yakın geçmesi beklenen mücadelesinden temsilcimiz Closer'ın ekibi 100 Thieves 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Beş maça giden seride her iki takımın da tur atlayarak 2021 Dünya Şampiyonası'ndaki yerini garantileme şansı vardı.

Closer LCS 2021 Yaz Mevsimi MVP'si ödülüne göz kırpıyor

Geçtiğimiz seneye göre Abbadagge transferiyle çok daha uyumlu gözüken 100 Thieves, normal sezonda liderliği son hafta TSM'e kaptırmış olsa da ligin en iyi üç takımından biriydi. Evil Geniuses karşısında istediği galibiyetleri alamamalarına rağmen mevsim finallerinde rakiplerine ne kadar iyi çalıştıklarını gösterdiler. 100 Thieves'e geldiğinden bu yana üstüne koyarak ilerleyen temsilcimiz Closer, takım üzerindeki etkisi ve bireysel performansıyla sezonun MVP'si ödülünü hakediyor.

Beş maça giden seride Evil Geniuses'ı mağlup ederek yarı finale yükselen 100 Thieves bu akşam oynanacak Team Liquid vs TSM mücadelesinin kazananıyla karşılaşacak. Closer'ın ekibi bir seriden daha galip ayrıldığı takdirde LCS'de finale yükselmiş olacak. Dün gece oynanan muhteşem serinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Temsilcimiz Closer'a bir sonraki mücadelesinde başarılar diliyor, yaz mevsiminde kariyerinin ilk LCS şampiyonluğuna ulaşacağına yürekten inanıyoruz.

Kaynak: Playerbros

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